ANSES confirmó el aumento de 2,15% para jubilaciones y asignaciones familiares para julio: cuánto van a cobrar + Agregar ámbito en









La ANSES oficializó la suba para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La jubilación mínima será de $411.989,33 y continuará con el bono de $70.000, mientras que también se actualizaron los topes de ingresos y las prestaciones del sistema.

El Gobierno confirmó el aumento de julio para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

El Gobierno oficializó un nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir desde julio. La actualización fue dispuesta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mediante las resoluciones 186/2026 y 187/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial, y responde al mecanismo de movilidad mensual vinculado a la inflación.

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Con el incremento del 2,15%, la jubilación mínima pasará a ser de $411.989,33, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.772.298,06. Además, quienes perciben el haber mínimo seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene mes a mes.

Jubilaciones y asignaciones suben 2,15% en julio: cuáles son los nuevos montos

La resolución también actualiza otros valores del sistema previsional. Desde julio, la Prestación Básica Universal (PBU) será de $188.466,31, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $329.591,46. Asimismo, la base imponible mínima quedó fijada en $138.757,90 y la máxima en $4.509.567,41.

La actualización se aplica en función de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispone ajustes mensuales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para julio, el porcentaje utilizado fue del 2,15%, en línea con la inflación correspondiente al período de referencia.

jubilados El haber mínimo llegará a $411.989 en julio y continuará el bono extraordinario. Magnific En paralelo, la ANSES también oficializó un incremento del 2,15% en los montos, límites de ingresos y escalas de las asignaciones familiares. La medida alcanza a trabajadores registrados del sector público y privado, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas, de la PUAM, de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La resolución ratifica además el tope de ingresos para acceder a las asignaciones familiares. Si alguno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844 mensuales, el grupo queda excluido del beneficio, aun cuando el ingreso total del hogar no supere el límite previsto por la normativa. Los anexos publicados junto con la resolución contienen la actualización de todos los valores de las prestaciones, incluidas las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, nacimiento, adopción, matrimonio, ayuda escolar anual y prenatal, cuyos montos continúan diferenciándose según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona geográfica de residencia.