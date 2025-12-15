ANSES retoma el calendario de pagos: quiénes cobran desde hoy, 15 de diciembre + Seguir en









El organismo retoma los depósitos con ajustes, montos extra y los días confirmados según la terminación de documento.

La ANSES le paga a los beneficiarios dos montos extra en diciembre 2025.

El fin de año tiene novedades para quienes reciben ingresos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Desde este lunes 15, se reactivan los depósitos correspondientes a diciembre, con montos actualizados y dos cobros extra.

Las acreditaciones incluyen el refuerzo adicional para los haberes más bajos y el pago del aguinaldo en los casos que corresponden.

ANSES.jpg Monto de las prestaciones de ANSES de diciembre En diciembre se da un incremento del 2,34%, aplicado según la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de octubre informada por el INDEC. Este ajuste impacta en las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La jubilación mínima queda en $410.879,59, compuesta por el haber actualizado de $340.879,59, más el refuerzo mensual de $70.000. La PUAM alcanza los $342.703,67, mientras que la Pensión No Contributiva llega a $308.615,79, también con el bono incluido.

Por el otro lado, la jubilación máxima pasa a $2.293.796,92.

Ya para las asignaciones, la AUH se fija en $122.827 por menor. El cobro mensual corresponde al 80% ($98.261), con el saldo retenido hasta la presentación de la Libreta. La AUH por Discapacidad queda en $398.852,75. Para trabajadores en relación de dependencia, la Asignación Familiar por Hijo del primer tramo llega a $61.251,51, y la correspondiente por discapacidad a $199.433,02. Quiénes cobran aguinaldo Durante este mes, se paga la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. El beneficio alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional. El monto equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre y se acredita junto con la prestación principal. Las asignaciones, como AUH, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares, no incluyen aguinaldo. En el caso de las Pensiones No Contributivas, el SAC se deposita en la misma fecha que el haber mensual. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 El calendario de pagos de diciembre 2025 continua de la siguiente manera: Jubilaciones y pensiones hasta un haber mínimo DNI 6 y 7: 15/12

DNI 8 y 9: 16/12 Jubilaciones y pensiones que superan el mínimo DNI 0 y 1: 17/12

DNI 2 y 3: 18/12

DNI 4 y 5: 19/12

DNI 6 y 7: 22/12

DNI 8 y 9: 23/12 AUH y Asignación Familiar por Hijo DNI 4: 15/12

DNI 5: 16/12

DNI 6: 17/12

DNI 7: 18/12

DNI 8: 19/12

DNI 9: 22/12 Asignación por Embarazo DNI 3: 15/12

DNI 4: 16/12

DNI 5: 17/12

DNI 6: 18/12

DNI 7: 19/12

DNI 8: 22/12

DNI 9: 23/12 Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 15/12

DNI 2 y 3: 16/12

DNI 4 y 5: 17/12

DNI 6 y 7: 18/12

DNI 8 y 9: 19/12 Desempleo DNI 0 y 1: 22/12

DNI 2 y 3: 23/12

DNI 4 y 5: 26/12

DNI 6 y 7: 29/12

DNI 8 y 9: 30/12

