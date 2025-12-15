Hasta qué monto reciben los jubilados el bono de $70.000 en diciembre 2025 + Seguir en









De acuerdo con los valores presentados por el dato de la inflación de octubre, analizado por el INDEC, todos los beneficiarios del organismo recibirán un aumento del 2,34% durante este último mes del año.

Desde julio 2024, a fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó, a través de su página oficial, quiénes son aquellos beneficiarios que se encuentran habilitados para recibir el bono de ingresos adicional de $70.000, en el último cobro de jubilaciones y pensiones del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,34%, de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además, la entidad otorgará el Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo, para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

ANSES.jpg Monto de las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025 Debido a las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES tendrán un aumento del 2,34% durante el mes de diciembre 2025. Los valores se ajustaron teniendo como referencia al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre, que propone un aumento en estas prestaciones.

Así quedan los montos totales en este último mes del año:

Jubilación mínima: $581.319,39 ($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra + $170.439,80 del aguinaldo)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51 ($272.703,67 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional + $136.351,84 del aguinaldo)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $427.923,56 ($238.615,70 + $70.000 del bono adicional + $119.307,85 aguinaldo)

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $581.319,38 ($340.879,59 + $70.000 del bono adicional + $170.439,79 aguinaldo)

Jubilación máxima: pasará de $2.241.568,43 a $2.293.796,92. El aguinaldo será de $1.146.898,42. Quiénes reciben el bono de $70.000 y cómo se cobra Desde el 2024, el organismo entrega un bono compensatorio de $70.000, para aquellos jubilados y pensionados que cuentan con un haber mínimo, equivalente durante este mes a $340.879,54. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $410.879,54, recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

El propósito de este ingreso adicional es ayudar a los afiliados a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que puedan acceder a los bienes y servicios esenciales. Cada beneficiario deberá consultar su fecha y forma de cobro a través del portal virtual "mi ANSES". Cómo se calcula el aguinaldo para las jubilaciones de ANSES El último mes del año incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este cuenta como un derecho adquirido, se entrega en dos cuotas anuales (junio y diciembre) y su monto total depende del 50% del haber mensual más alto que haya cobrado el beneficiario durante ese semestre. En este sentido, serían $170.439,79 para la mínima y $1.146.898,42 para la máxima. El pago de cada suma se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada jubilado o pensionado, sin necesidad de hacer trámites para obtener el mismo. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de diciembre DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Temas ANSES

INDEC