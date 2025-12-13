La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó las últimas fechas y valores de los haberes de diciembre 2025, para que los jubilados y pensionados efectúen el último cobro del año. En algunos casos, los afiliados también recibirán el bono previsional de $70.000.
Jubilaciones ANSES diciembre 2025: montos definitivos, bono, aguinaldo y fechas de cobro
Conocé los montos confirmados y las fechas cruciales para cobrar las jubilaciones de diciembre 2025.
En adición, se otorgará el Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo. Conocé todas las fechas cobro y como calcular los valores de los montos de este último mes del año:
¿Cómo se calculan los aumentos de jubilaciones en diciembre 2025?
Este mes, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,34%, en relación al porcentaje de inflación de octubre 2025. Esto es gracias al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones del organismo se actualizan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
A partir del nuevo aumento, estos serán los cobros de los jubilados y pensionados en diciembre:
Jubilación Mínima: $340.879,59
Jubilación Máxima: $2.293.796,92
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67
Pensión No Contributiva: $238.615,70
Bono de $70.000: ¿quiénes cobran el refuerzo en diciembre y cuánto suman sus haberes?
El bono previsional de $70.000 se brinda a aquellos receptores que cuentan con haberes menores entre la sumatoria de la jubilación mínima y la ayuda extra. Con la bonificación, así queda el monto total que recibirán esos jubilados y pensionados:
Jubilación Mínima: $410.879,59
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67
Pensión No Contributiva: $308.615,79
Aguinaldo de diciembre 2025: cálculo y montos finales por categoría
El monto total del aguinaldo corresponde al cálculo del 50% del haber más alto recibido por cada titular durante todos los meses del año, que, en esta oportunidad, pertenecen a los valores de este mes. De acuerdo con esto, así resultan los valores finales de las prestaciones en diciembre:
Jubilación Mínima: $581.319,39
Jubilación Máxima: $3.440.695,38
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51
Pensión No Contributiva: $427.923,57
Calendario de pagos ANSES diciembre 2025: todas las fechas de cobro por DNI
Según la información oficial del calendario de pagos de ANSES, así quedan todas las fechas de cobro de diciembre 2025, que se organizan a través del el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
