ANSES: así quedaron los montos de las Asignaciones Familiares para enero 2026 con el nuevo aumento

El INDEC dio a conocer de cuánto fue el índice inflacionario de noviembre y ya se puede calcular cuánto cobrarán los beneficiarios en enero.

ANSES confirmó de cuánto serán los montos de las asignaciones en enero 2026.

Desde que el Decreto 274/2024 entró en vigencia, las asignaciones, pensiones y jubilaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) reciben actualizaciones mensuales en sus haberes, que se alinean con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), que haya publicado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Esta medida tiene como objetivo que los sectores de la población más vulnerables al aumento en los precios no pierdan poder adquisitivo con las variación que presenta la inflación mes a mes. Esta fórmula reemplaza la anterior que brindaba aumentos cuatrimestrales a estas mismas prestaciones.

auh anses.webp La inflación de noviembre 2025 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre fue del 2,5%. La variación total acumulada fue del 27,9% durante el año y la comparación interanual registra un incremento del 31,4%.

La división que más aumentó fue la de la vivienda, el agua, electricidad, gas y otros combustibles con un incremento del 3,4%; le sigue el transporte con un 3% y alimentos y bebidas no alcohólicas con un 2,8%. Los servicios de comunicación registraron un 2,7% de aumento y otros bienes y servicios varios tuvieron el 2,5%.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar con 1,1% y Prendas de vestir y calzado con 0,5%.

Montos de las Asignaciones Familiares en Enero 2026 Tras el anunció de la inflación de noviembre, se confirma que los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES aumentarán un 2,5% en enero del 2026. Por lo tanto, los montos correspondientes para el primer rango de ingresos son: Asignación Universal por Hijo (AUH) : $122.492. Se cobra mensualmente (80%): $97.993,60

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH) : $398.853. Se cobra mensualmente (80%): $319.082,40

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $61.252

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $199.433,02 En cuanto a las Asignaciones de Pago Único: Asignación de Pago Único por nacimiento : $73.159

Asignación de Pago Único por adopción: $437.421

Asignación de Pago Único por matrimonio: $109.545

Temas ANSES

INDEC