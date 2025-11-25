ANSES ya deposita la prestación por Desempleo de $300.000, correspondiente a noviembre 2025 + Seguir en









El organismo previsional sigue con el pago de la asistencia económica destinada a quienes perdieron su empleo y cumplen con los requisitos necesarios.

La prestación por Desempleo de ANSES alcanza los $300.000 en noviembre 2025.

La prestación por Desempleo de ANSES es una ayuda fundamental para quienes atraviesan la pérdida de su trabajo y necesitan un ingreso transitorio para sostener sus gastos básicos. Este tipo de acompañamiento sirve como apoyo, mientras la persona ordena su situación económica.

El organismo previsional ya confirmó el calendario de pagos de noviembre y recordó los requisitos obligatorios para acceder al beneficio. Estas reglas son necesarias para mantener la prestación activa durante el ante último mes del año.

jubilados anses.jpg Depositphotos Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES La asistencia está dirigida a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por razones ajenas a su voluntad. Esto incluye despido sin causa, finalización de contrato, cierre de la empresa o situaciones que impiden continuar con las tareas, como accidentes o enfermedades.

Para quedar dentro del programa, es obligatorio iniciar el trámite dentro de los 90 días posteriores al cese de la relación laboral y presentar la documentación que acredite la situación.

Los requisitos varían según el tipo de vínculo previo:

Trabajadores permanentes: Se exige un mínimo de 6 meses con aportes dentro de los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: Deben sumar menos de 12 meses de actividad en los últimos 3 años y 90 días trabajados en el año anterior a la finalización del contrato.

Trabajadores de la construcción: Necesitan acumular 8 meses con aportes dentro de los 2 años previos a la finalización de obra. Cómo solicitar la prestación por Desempleo El trámite se inicia desde la página de ANSES o de manera presencial con turno previo. La persona debe presentar: Documento que confirme el despido o cese (telegrama, preaviso, certificado de servicio).

Historia laboral actualizada.

Constancia de CBU para el depósito del beneficio. Monto de la prestación por Desempleo de ANSES El importe se calcula en función de los ingresos previos y del tiempo trabajado con aportes. Desde agosto de 2025 quedaron fijados los siguientes valores: Monto mínimo: $161.100 (equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil).

Monto máximo: $322.200 (equivalente al 100% del SMVM). Cuándo cobro la prestación por Desempleo en noviembre 2025 ANSES confirmó el siguiente cronograma para los pagos de noviembre 2025 según la terminación del DNI: DNI 0 y 1: 20 de noviembre

DNI 2 y 3: 25 de noviembre

DNI 4 y 5: 26 de noviembre

DNI 6 y 7: 27 de noviembre

DNI 8 y 9: 28 de noviembre El importe se acredita directamente en la cuenta del beneficiario.

