Qué es Groww, la aplicación que ya hizo millones, usan más de 100 millones de personas y que Microsoft mira de cerca + Seguir en









La app suma usuarios de todo el mundo y no para de crecer en la bolsa india, impulsada por un proyecto que transformó la inversión minorista,

La app de la India ya generó millones desde su salida al mercado. Gentileza - Hindustian Times

El interés mundial por las fintech asiáticas se fortaleció con la salida a bolsa de una empresa, que puso a uno de sus fundadores entre los grandes nombres del sector. El negocio supo crecer en el medio del fuerte movimiento de ofertas públicas en India.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su reciente éxito en el mercado hizo que muchos le presten tención a esta la app y a quién lideró el proyecto, que pasó de una simple startup a una compañía valorada en miles de millones de dólares.

Groww Gentileza - India Today Qué es Groww Groww es una plataforma india enfocada en inversiones personales, que se volvió de las más elegidas por los que buscan operar desde el celular. La herramienta permite acceder a acciones, fondos, bonos y derivados desde una interfaz pensada para personas sin experiencia previa.

Su salida a bolsa fue realizada a través de su dueña, Billionbrains Garage Ventures, con sede en Bangalore. Las acciones de la compañía subieron durante varios días después de debutar y llegaron a impulsar su valuación por encima de 1,2 billones de rupias.

La empresa logró captar 66.000 millones de rupias al tener 663 millones de acciones. Entre sus inversores está Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, y la firma de capital privado Peak XV, con base en Singapur. Los fondos reunidos permitirán expandir la infraestructura en la nube, reforzar la marca y financiar eventuales compras estratégicas.

Groww se convirtió en la única aplicación de inversión en India que superó las 100 millones de descargas. Según el prospecto presentado ante el mercado, cerró el año fiscal 2025 con ingresos por 40.600 millones de rupias y una ganancia neta de 18.200 millones. Lalit Keshre, el millonario detrás de la aplicación Lalit Keshre, de 44 años, alcanzó el rango de multimillonario después de la salida de la app, gracias a su participación del 9% en Billionbrains. El no viene de un entorno millonario, ya que proviene de una familia agrícola de Madhya Pradesh. Antes de crear Groww, trabajaba en el área de producto de Flipkart, donde lanzó Flipkart Quick y participó en el desarrollo de su marketplace. También fundó la plataforma educativa Eduflix y trabajó en la empresa tecnológica Ittiam Systems. Su formación incluye ingeniería y una maestría en tecnología obtenida en el Instituto Indio de Tecnología de Bombay. Keshre fundó Groww en 2016 junto a tres excompañeros de Flipkart: Harsh Jain, Neeraj Singh e Ishan Bansal. Los cuatro alcanzaron fortunas millonarias tras el lanzamiento de la empresa. La meta inicial fue acercar la inversión a la población india desde una propuesta simple y accesible.

Temas Millones

India