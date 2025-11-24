La policía suspendida por vender contenido erótico rompió el silencio: "Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba" + Seguir en









La joven de 25 años aclaró que no tiene intenciones de seguir en la fuerza una vez que concluya su suspensión "porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial".

La policía suspendida aclaró que no tiene intenciones de continuar en la fuerza.

Después de quedar envuelta en un escándalo tras ser suspendida de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por subir contenido explícito a la plataforma OnlyFans y a otras redes sociales con su uniforme reglamentario, la agente Nicole V. explicó que actuó por "necesidad".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una entrevista televisiva, detalló que empezó a vender contenido en octubre durante un período de licencia. "Yo no sabía que iba a pasar esto. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba. Cuando una persona se encuentra de licencia médica en la policía, te descuentan la mitad del sueldo. Son $600.000 y no alcanza para mucho”, sostuvo e insistió: “No lo hice para que quede mal la institución, fue algo que no pensé que iba a ser tan viral”.

La mujer quedó suspendida de la fuerza por haber hecho un uso indebido del uniforme y de los símbolos policiales. De todas formas, aclaró que no fue retirada de su cargo. Por el momento, se le abrió un sumario y continúa bajo riesgo de expulsión. De todas formas, aseguró: "No tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial durante su trabajo ni tampoco los beneficios que recibe”.

En diálogo con Telefé, la joven de 25 años contó: “Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado por un hecho de violencia de género que sufrí en junio por parte de mi expareja. Quedé con secuelas de epilepsia, tuve dos paros cardíacos a causa de esto".

Por otro lado, también negó las acusaciones que la vinculaban con una red de explotación sexual y trata y detalló cómo promociona su página de contenido pago. "Trabajo de manera particular. Colaboro con otras chicas que hacen contenido, pero no tenemos un proxeneta, no hay una red de trata detrás. Yo no le ofrecí a nadie entrar. Tengo entendido que a veces hay otras personas que te contactan para trabajar con ellos, pero no es este caso”, precisó.

¿Qué paso con la oficial de la Policía de la Ciudad suspendida? El 16 de octubre de 2025, la mujer fue pasada a disponibilidad, lo que implica que no podrá ejercer su cargo hasta que se resuelva su situación legal y disciplinaria. Las autoridades evalúan si su comportamiento violó normativas internas relacionadas con el código de ética policial y el uso adecuado de los símbolos institucionales, que exigen un comportamiento acorde al decoro y la seriedad que representa la fuerza de seguridad. Sus superiores redactaron un informe en el que se indicó que la conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”

Temas policía

OnlyFans