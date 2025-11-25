Hugh Jackman podría volver como Wolverine en una futura película de Marvel

Después de liderar la franquicia "X-Men" de 20th Century Fox durante casi dos décadas, el actor de 57 años apareció en el MCU en "Deadpool & Wolverine" de 2024.

Hugh Jackman insinuó que podría regresar como Wolverine en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en ingles).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Después de liderar la franquicia X-Men de 20th Century Fox durante casi dos décadas, el actor de 57 años apareció en el MCU en Deadpool & Wolverine de 2024, y aunque no ha confirmado si regresará, Jackman ha insinuado que su tiempo manejando las garras podría continuar.

Durante una aparición en The Graham Norton Show, el presentador le preguntó a Jackman: "Cada vez que estás en el programa, tienes que decir: 'No, no voy a hacer eso otra vez'. Pero luego sigues haciendo otra. Y es un éxito rotundo. ¿Así que vas a tener que repetirlo?".

La estrella de Song Sung Blue agregó que inicialmente planeó retirar a Wolverine para siempre después de Logan de 2017, pero finalmente "cambió de opinión" y aceptó protagonizar junto a Ryan Reynolds en Deadpool & Wolverine.

Continuó: "Lo decía en serio cuando dije 'nunca', hasta el día en que cambié de opinión. Pero durante bastantes años lo dije en serio. Ya he hecho 10 películas, así que creo que tienen suficiente para una versión de IA mía".

Los X-Men se suman al UCM

Si bien el futuro de Jackman en Marvel es incierto, varias de sus coprotagonistas de X-Men regresarán para Avengers: Doomsday.

El éxito de taquilla de 2026 estará protagonizado por Sir Patrick Stewart (Profesor X), Sir Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Bestia), Alan Cumming (Nightcrawler), Channing Tatum (Gambito), James Marsden (Cíclope) y Rebecca Romijn (Mística).

Mientras tanto, Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Capitán América), Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (James 'Bucky' Barnes), Wyatt Russell (US Agent) y Lewis Pullman (Sentry) también están confirmados para aparecer en la película.

Finalmente, los Cuatro Fantásticos, interpretados por Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (La Mujer Invisible), Joseph Quinn (La Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (La Mole), completan el reparto.

Avengers: Doomsday, dirigida por los directores de Avengers: Endgame, Joe y Anthony Russo, probablemente seguirá a los Avengers, los Nuevos Avengers, los X-Men y los Cuatro Fantásticos mientras intentan desesperadamente evitar que el Doctor Doom (Robert Downey Jr.) desate sus devastadores planes en todo el Multiverso.

Anteriormente, la estrella de X-Men, James Marsden, dijo que regresar como el superhéroe mutante en Avengers: Doomsday fue "un lindo regreso a casa" para él.

El actor de 52 años, que interpretó al superhéroe mutante desde X-Men en el 2000 hasta la muerte del personaje en X-Men: The Last Stand en 2006, le dijo a Vanity Fair: "Me estoy haciendo un poco mayor para ponerme el disfraz de superhéroe. Estaba emocionado porque formas parte de algo gigantesco, y he pasado 20 años escuchando a la gente decir: '¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? ¿Vuelves?'. Estoy muerto. Bueno, quizá no. Me va a resultar muy difícil conseguir el disfraz si esperan un par de años más".