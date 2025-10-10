ANSES ya deposita las jubilaciones con nuevo aumento: montos finales de octubre 2025

Según lo que se establece en la fórmula de movilidad vigente, recibirán un 1,9% de aumento en línea con la inflación.

ANSES ya está pagando las jubilaciones de octubre 2025: averigua cuándo y cuánto cobras.

Los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya comenzaron a cobrar. En octubre, estos grupos tienen un aumento en las prestaciones que se alinea con el índice de inflación que se registró en agosto.

Este aumento tiene lugar por lo que se establece en la fórmula de movilidad. Se acuerdan aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además, el organismo también depositará el bono extraordinario de $70.000

Los jubilados y pensionados tendrán un aumento en sus haberes del 1,9% en línea con la inflación de agosto que informó el INDEC. Estos incrementos son mensuales y tienen como objetivo que los sectores más vulnerables de la población puedan hacerle frente a la suba de precios.

Jubilaciones de ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 está destinado para aquellos jubilados que perciban la mínima. En el caso de aquellos que cobren un poco más, se paga un proporcional para llegar al piso de $396.266,36.

Por lo que las prestaciones compatibles con el bono quedarían con un total de:

Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobro la jubilaciones en octubre

El cronograma de pagos de ANSES se define según la terminación del DNI y urgencia de cada grupo de beneficiarios. Las fechas para los jubilados y pensionados son:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo