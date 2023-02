Ratifican que ANSES ampliará las asignaciones familiares

"Queremos asimilar el tope máximo de ingresos para las asignaciones familiares con el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias de tal manera que nunca queden chicos que no reciben asignaciones familiares. Sería un decreto que disponga que ambos valores se asimilen de manera automática", indicó Fernanda Raverta en una entrevista en Página/12. Con la actualización de haberes prevista por ley de movilidad, el decreto tendría un costo fiscal de más de $2.200 millones por mes.

La medida fue uno de los reclamos de dirigentes gremiales, que pedían definiciones para una franja de trabajadores de poder adquisitivo medio. Actualmente, la asignación más baja corresponde a familias con ingresos totales de hasta $316.731, cuyo ingreso por cada hijo sería de $2.430 a partir de marzo. El mínimo no imponible de Ganancias es de $404.062 y los trabajadores que pagan el impuesto deducen un monto por cargas de familia, similar al de la cobertura que hace el Estado en las asignaciones.

Fernanda Raverta Fernanda Raverta, titular de la ANSES Diputados

Plan de Pago de Deuda Previsional

Otro de las medidas que la titular de ANSES contempla como alternativa para anunciar por decreto es el Plan de Pago de Deuda Previsional, proyecto propuesto para debatirse en las sesiones extraordinarias en el Congreso. Ante la postura de la oposición de no dar quórum, el organismo busca extender una política que se practica desde el 2004: que las mujeres de 60 años y los varones de 65 puedan jubilarse, más allá de si cumplen con tres décadas de aportes.

"La forma de que salga correctamente es por una ley, por supuesto que analizamos todo tipo de escenarios, pero la forma correcta es que los diputados de la oposición bajen a sesionar y nos den una herramienta legislativa para dar una respuesta acorde a las necesidades que tenemos. Si logramos construir el quórum tenemos expectativa de que esta ley se convierta en una herramienta real y material para que se puedan jubilar 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones", sostuvo Fernanda Raverta en la misma entrevista.

Además, la funcionaria aseguró que "no está en nuestra agenda discutir la edad jubilatoria. No está en la agenda de este organismo, ni en la de nuestro espacio político".

Finalmente, concluyó refiriéndose a la posibilidad de un bono a jubilados: "Tenemos una ley que votamos en el Congreso que nos permite actualizar la jubilación cada tres meses, evaluamos en función de ese indicador si ese aumento trimestral cumple o no con el objetivo que asumimos con los jubilados de que su jubilación le gane a la inflación. Eso es lo que nos determina dar o no el bono. Nuestro objetivo es que los jubilados puedan no sólo recuperar parte de los veinte puntos que de poder adquisitivo que perdieron durante los últimos dos años del gobierno de Macri, sino que le ganen a la inflación. Hasta ahora, siempre lo pudimos cumplir".