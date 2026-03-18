ARCA actualizó las escalas del Monotributo en marzo 2026: qué deben hacer ahora los contribuyentes

La agencia aplicó una actualización del Monotributo que aumentó las cuotas y modificó los límites de facturación: conocé los detalles.

Las nuevas escalas del Monotributo ya rigen en todo el país.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), organismo encargado de aplicar y fiscalizar los tributos nacionales, aplicó una actualización del Monotributo que comenzó a regir en marzo de 2026. El cambio impacta directamente en millones de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes que utilizan el régimen simplificado para pagar sus impuestos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actualización incluyó un incremento del 14,29% en las cuotas mensuales y también una modificación en los límites de facturación anual permitidos para cada categoría del Monotributo. Este ajuste forma parte de la actualización semestral del régimen, que toma como referencia la evolución de la inflación para evitar que los contribuyentes queden desactualizados dentro del sistema impositivo.

A partir de los nuevos valores, los monotributistas deben revisar su situación fiscal para verificar si corresponde realizar una recategorización , un procedimiento obligatorio cuando los ingresos superan o quedan por debajo de los límites establecidos para cada categoría.

El principal cambio que introdujo ARCA es el aumento de las cuotas mensuales y la actualización de los parámetros que determinan la categoría de cada contribuyente. Entre las modificaciones más importantes aparecen incremento de las cuotas mensuales, actualización de los límites de facturación anual, cambios en los parámetros de categorización y controles más estrictos sobre movimientos financieros.

Con los valores vigentes, algunas de las cuotas mensuales quedaron establecidas de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para comercio

Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes

Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes.

A medida que aumentan las categorías, también se incrementa el monto mensual que debe pagarse. El régimen contempla categorías que van desde la A hasta la K, cada una con diferentes límites de facturación anual.

monotributo.png

Por qué ARCA actualiza las escalas del Monotributo

El Monotributo es un régimen simplificado destinado a pequeños contribuyentes que unifica en un solo pago mensual distintos tributos como el IVA, el impuesto a las ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social. Este sistema busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para trabajadores independientes y pequeños emprendimientos.

Sin embargo, debido a la inflación y a los cambios en la economía, las escalas deben actualizarse periódicamente para reflejar la evolución de los ingresos. Cuando los valores no se actualizan, muchos contribuyentes pueden quedar en categorías incorrectas, lo que genera distorsiones en el sistema.

Qué deben hacer ahora los monotributistas

Luego de la actualización del régimen, los especialistas recomiendan que los contribuyentes revisen su facturación anual para verificar si corresponde cambiar de categoría. Este proceso se denomina recategorización y consiste en evaluar si el contribuyente continúa dentro de los parámetros de su categoría actual o si debe pasar a otra. Para hacerlo, es necesario analizar:

La facturación acumulada de los últimos 12 meses.

El consumo de energía eléctrica del negocio.

El monto de alquileres pagados.

La superficie utilizada para la actividad.

Si los ingresos superan los límites permitidos por la categoría actual, el contribuyente debe recategorizarse y comenzar a pagar la cuota correspondiente a la nueva escala.

En algunos casos, ARCA puede realizar recategorizaciones automáticas utilizando información proveniente de bancos, billeteras virtuales y otros sistemas financieros. Por ese motivo, especialistas recomiendan mantener actualizados los datos fiscales y revisar periódicamente la facturación para evitar inconsistencias con el organismo.

La actualización del Monotributo es una de las medidas fiscales más importantes del año, ya que impacta en millones de trabajadores independientes que dependen de este régimen para cumplir con sus obligaciones tributarias de manera simplificada.