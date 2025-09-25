ARCA dispuso un monto límite en compras a SHEIN para que no quede retenido

El organismo fiscal informó sobre el procedimiento a realizar para los compradores de productos en tiendas online del exterior.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió nuevos parámetros para las compras internacionales en plataformas como SHEIN. Estos límites buscan agilizar el despacho de paquetes y evitar que los envíos queden retenidos en Aduana. Las restricciones aplican a todos los consumidores argentinos que realicen compras en el exterior.

El organismo aclaró que los envíos deben cumplir con condiciones específicas para su liberación automática. El incumplimiento de estos requisitos puede generar demoras en la entrega o la necesidad de trámites adicionales. Las plataformas de comercio electrónico notifican a los compradores sobre el estado de sus pedidos, pero la validación final depende de la confirmación en el sistema de ARCA.

ARCA estableció que las compras internacionales no deben superar los USD 3.000 por envío . Además, los paquetes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Estos límites se aplican a todas las compras realizadas en plataformas como SHEIN y Temu. Aunque estas empresas ofrecen envíos gratuitos al superar un monto mínimo de compra, los consumidores deben asegurarse de que sus pedidos cumplan con las normativas aduaneras. El exceso en cualquiera de estos parámetros puede derivar en la retención del paquete y la necesidad de realizar trámites adicionales para su liberación.

¿Qué trámite tengo que hacer para que la compra no quede en la Aduana?

Los compradores deben confirmar la recepción de sus envíos a través del portal web de ARCA. El procedimiento requiere ingresar con CUIT y Clave Fiscal a la sección "Envíos Postales Internacionales". Allí, el usuario debe declarar que recibió la mercadería dentro de los 30 días corridos siguientes a la entrega.

Correo Argentino se encarga de la distribución de los paquetes, pero la responsabilidad de validar la recepción en el sistema de ARCA recae en el comprador. El incumplimiento de este requisito dentro del plazo establecido bloquea nuevos envíos hasta que el usuario regularice su situación. Este trámite es obligatorio para todos los envíos internacionales sin excepción y garantiza que las compras futuras no enfrenten demoras en Aduana.