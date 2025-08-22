ARCA ofrece todo tipo de obras sociales para sus monotributistas: cómo tramitar el cambio







Conocé todas las coberturas médicas que ofrece el organismo y cómo gestionar la modificación.

ARCA ofrece a los monotributistas la posibilidad de adherirse a una obra social. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece muchos beneficios a los contribuyentes que estén inscriptos en el régimen simplificado del monotributo. Uno de ellos es el acceso al pago de aportes a una obra social, que ellos pueden elegir en base a su oficio y necesidades.

El pago de este servicio está incluido en las cuotas que los monotributistas deben abonar mensualmente. Ellos tendrán la posibilidad de adherir a familiares en la cobertura médica, pero deberán pagar un monto adicional por cada uno.

ARCA: Cómo cambiar la obra social por monotributo monotributo.png El cambio de obra social se puede realizar en la sede de la nueva cobertura o a través del portal oficial de ARCA, para lo que se deberán realizar los siguientes pasos:

Ingresar al portal web con CUIT y Clave Fiscal. Buscar el servicio “Mi SSSalud”, que en caso de no estar habilitado se deberá agregar desde el buscador. En la sección “Formularios de opciones de cambio” presionar el botón “NUEVA OPCIÓN”. En "Elección de Régimen" seleccionar la opción que corresponda (en este caso,“Monotributo”) y completar el resto de los casilleros con los datos personales. Elegir motivo de elección para el cambio de prestador de salud y seleccionar “ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA”. Seleccionar el prestador elegido ingresando su nombre en el buscador y luego presionar "ACEPTAR". Una vez confirmado el procedimiento, se deberá realizar el trámite de la incorporación personal y de los familiares con la obra social.

Toda las obras sociales para monotributistas Obras sociales 2.jpg NBC Estas son todas las obras sociales a las que los monotributistas del régimen de ARCA podrán acceder:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección OSDO

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

Met-Córdoba SA

Asociación Mutual del Control Integral

