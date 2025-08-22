La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece muchos beneficios a los contribuyentes que estén inscriptos en el régimen simplificado del monotributo. Uno de ellos es el acceso al pago de aportes a una obra social, que ellos pueden elegir en base a su oficio y necesidades.
ARCA ofrece todo tipo de obras sociales para sus monotributistas: cómo tramitar el cambio
Conocé todas las coberturas médicas que ofrece el organismo y cómo gestionar la modificación.
-
Diputados subió el umbral de evasión simple de impuestos: lo lleva a $111 millones
-
Si querés que te llegué tu compra de SHEIN, tenés que tener en cuenta estos nuevos requisitos de ARCA
El pago de este servicio está incluido en las cuotas que los monotributistas deben abonar mensualmente. Ellos tendrán la posibilidad de adherir a familiares en la cobertura médica, pero deberán pagar un monto adicional por cada uno.
ARCA: Cómo cambiar la obra social por monotributo
El cambio de obra social se puede realizar en la sede de la nueva cobertura o a través del portal oficial de ARCA, para lo que se deberán realizar los siguientes pasos:
- Ingresar al portal web con CUIT y Clave Fiscal.
- Buscar el servicio “Mi SSSalud”, que en caso de no estar habilitado se deberá agregar desde el buscador.
- En la sección “Formularios de opciones de cambio” presionar el botón “NUEVA OPCIÓN”.
- En "Elección de Régimen" seleccionar la opción que corresponda (en este caso,“Monotributo”) y completar el resto de los casilleros con los datos personales.
- Elegir motivo de elección para el cambio de prestador de salud y seleccionar “ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA”.
- Seleccionar el prestador elegido ingresando su nombre en el buscador y luego presionar "ACEPTAR".
- Una vez confirmado el procedimiento, se deberá realizar el trámite de la incorporación personal y de los familiares con la obra social.
Toda las obras sociales para monotributistas
Estas son todas las obras sociales a las que los monotributistas del régimen de ARCA podrán acceder:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
- Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
- Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección OSDO
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
- Met-Córdoba SA
- Asociación Mutual del Control Integral
- Temas
- ARCA
- Monotributo
Dejá tu comentario