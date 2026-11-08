Asignación por Embarazo de ANSES: cómo es la nueva acreditación automática del 20% retenido

El organismo previsional modificó el mecanismo de liquidación y estableció un nuevo circuito para reconocer los requisitos sanitarios sin gestiones presenciales.

La prestación contempla condiciones específicas para acceder al monto que queda pendiente durante la gestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un cambio en el sistema de pago de la Asignación por Embarazo para Protección Social . Desde noviembre de 2026, la acreditación del 20% que se retenía durante la gestación cuenta con un mecanismo automático, sujeto a la información sanitaria que recibe el organismo.

La modificación apunta a evitar que las titulares tengan que presentar documentación cada vez que finaliza un embarazo para demostrar que cumplieron con los controles médicos correspondientes. El nuevo procedimiento contempla un intercambio de información entre el Ministerio de Salud y ANSES , que permite verificar las condiciones necesarias para liberar el dinero acumulado.

La principal novedad es que ANSES comenzó a reconocer de manera automática las condiciones necesarias para liquidar el porcentaje que quedaba pendiente de la Asignación por Embarazo. El nuevo esquema se aplica a las prestaciones puestas al pago desde el 1 de noviembre de 2026 , según lo establecido por la normativa del organismo.

Las beneficiarias cuentan con distintas vías para acreditar la información requerida por el organismo.

Hasta ahora, el sistema contemplaba el pago mensual del 80% del beneficio y la retención del 20% restante . Ese dinero se acumulaba durante el período de gestación y se entregaba en un solo pago una vez finalizado el embarazo, siempre que la titular acreditara los requisitos sanitarios exigidos.

Con el cambio, el Ministerio de Salud remite información a ANSES para que pueda comprobar tanto la finalización del embarazo como el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento . De esta manera, el reconocimiento de las condiciones deja de depender, como regla general, de que cada beneficiaria inicie una gestión individual.

El porcentaje retenido no constituye un bono adicional ni un beneficio nuevo. Se trata de una parte del monto de la asignación que ya correspondía cobrar, pero cuyo pago estaba condicionado a la acreditación de determinados requisitos.

Para entender cómo funciona, hay que tener presente que la prestación se liquida desde la semana 12 de gestación. Durante ese período, la beneficiaria recibe mensualmente el 80% del importe correspondiente. El 20% restante se reserva hasta que se pueda verificar que el embarazo finalizó y que se realizaron los controles médicos previstos.

La finalización puede acreditarse mediante la partida o el certificado de nacimiento, el certificado de defunción o la documentación médica correspondiente ante una interrupción del embarazo. La condición sanitaria también contempla el seguimiento integral, con controles prenatales, estudios de laboratorio, ecografías, inmunizaciones y consejería.

¿Hay que hacer algún trámite o es 100% automático?

Para quienes tienen sus datos correctamente registrados en los sistemas oficiales, el procedimiento no requiere una gestión adicional. La información necesaria se transmite entre las áreas estatales involucradas y ANSES realiza la verificación para determinar si corresponde liberar el porcentaje acumulado.

Esto representa un cambio concreto para las personas que, después del nacimiento o de la finalización del embarazo, debían ocuparse de reunir certificados y acercarlos a una oficina previsional. Con el nuevo mecanismo, la presentación presencial deja de ser el paso habitual para cobrar el complemento.

El organismo previsional incorporó un nuevo sistema de verificación de datos vinculados con el seguimiento médico. Magnific

Por ejemplo, si una persona realizó los controles durante el embarazo y el nacimiento quedó registrado, pero la información sanitaria todavía no aparece en el sistema previsional, el pago podría no concretarse automáticamente. Eso no significa necesariamente que haya perdido el derecho al dinero.

En esos casos, la normativa contempla una vía alternativa para demostrar que se cumplieron las condiciones. La interesada puede presentar ante ANSES los comprobantes que respalden la finalización del embarazo y los controles médicos exigidos.

¿Qué pasa si ANSES no tiene registrado el cumplimiento de los controles de salud?

Cuando ANSES no recibe la información sanitaria necesaria o los datos disponibles no alcanzan para acreditar los requisitos, la titular mantiene la posibilidad de presentar la documentación respaldatoria. La nueva modalidad no elimina ese recurso ni deja sin alternativas a quienes cumplieron con el seguimiento médico.

Entre los comprobantes que pueden intervenir se encuentra el formulario PS 2.10, destinado a certificar los requisitos médicos del embarazo y su finalización. El documento incluye información de la titular, los datos del profesional que certifica los controles y la identificación del establecimiento de salud.

También debe contemplarse la documentación que acredite cómo terminó el embarazo, según cada situación: nacimiento, interrupción o fallecimiento. Los certificados deben permitir verificar los datos necesarios para que ANSES pueda completar la evaluación.