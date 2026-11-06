SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
6 de noviembre 2026 - 13:00

ANSES elimina la restricción por domicilio: cómo sacar turno para atenderte en cualquier oficina del país

Gracias a los cambios que implementó el organismo, ahora podés elegir sede, fecha y horario según disponibilidad, incluso lejos de tu residencia registrada.

ANSES implementa cambios para facilitar la atención de los ciudadanos en sus oficinas.

ANSES implementa cambios para facilitar la atención de los ciudadanos en sus oficinas.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó su sistema de turnos para facilitar el acceso a la atención presencial. La medida permite que los ciudadanos organicen sus trámites según sus necesidades, sin tener que depender de la dirección que tienen registrada ante el organismo.

Esta alternativa le sirve a quienes trabajan en otra ciudad, están atravesando una mudanza o se encuentran temporalmente lejos de su hogar. Es un procedimiento gratuito, que se realiza por internet y permite seleccionar la dependencia más conveniente, siempre que haya turnos disponibles.

Informate más
Los trámites digitales permiten organizar las gestiones de una manera más fácil.

Los trámites digitales permiten organizar las gestiones de una manera más fácil.

Cómo solicitar tu turno online sin importar dónde vivís

ANSES permite solicitar turnos en cualquiera de sus oficinas del país, aunque la dependencia elegida no corresponda al domicilio declarado por el titular. La gestión se lleva a cabo desde la página oficial del organismo y no requiere trasladarse personalmente para reservar una fecha.

El sistema sigue sugiriendo oficinas cercanas a la dirección registrada, pero esa recomendación ya no es obligatoria. Los usuarios pueden buscar otras dependencias y elegir la que mejor se adapte a sus horarios o necesidades. Para sacar un turno online, hay que seguir estos pasos:

  • ir a www.anses.gob.ar y acceder a la sección "Trámites y servicios"

  • seleccionar la opción "Turnos"

  • hacer clic en "Solicitar un turno"

  • buscar y elegir el trámite que se necesita realizar

  • ingresar el número de CUIL del titular y presionar "Continuar"

  • verificar que el teléfono y el correo electrónico registrados sean correctos

  • elegir entre "Buscar por provincia" o "Buscar por domicilio"

  • seleccionar la oficina, la fecha y el horario disponibles

  • confirmar la solicitud y guardar la constancia del turno

Al finalizar, el sistema entrega un comprobante con el número de registro y los datos de la atención. En importante conservarlo para poder consultar la reserva antes de ir a la oficina.

Antes de asistir a una dependencia, es importante revisar la documentación necesaria.

Antes de asistir a una dependencia, es importante revisar la documentación necesaria.

Requisitos y datos clave antes de iniciar el trámite presencial

Para solicitar un turno en ANSES es necesario contar con el CUIL del titular, acceso a Internet y los datos personales correctamente registrados. Además, es importante verificar los medios de contacto antes de confirmar la reserva.

El organismo recomienda tener la información actualizada para evitar inconvenientes durante la gestión. También es importante revisar previamente qué documentación exige el trámite que se desea realizar. Antes de asistir a una oficina, se aconseja tener en cuenta lo siguiente:

  • CUIL del titular que realizará la gestión

  • DNI vigente para acreditar la identidad

  • teléfono y correo electrónico actualizados

  • constancia del turno con fecha, horario y dirección de la oficina

  • documentación específica requerida para el trámite elegido

No todos los procedimientos requieren atención presencial, ya que algunas gestiones pueden completarse desde mi ANSES o con Atención Virtual, así que hay que revisar eso antes de sacar un turno. La posibilidad de elegir cualquier dependencia también permite buscar fechas en distintas localidades si la oficina más cercana no tiene disponibilidad.

La plataforma oficial ofrece herramientas para administrar las gestiones pendientes.

La plataforma oficial ofrece herramientas para administrar las gestiones pendientes.

Cómo consultar o cancelar tu turno desde mi ANSES

Los turnos solicitados pueden consultarse o cancelarse desde mi ANSES, la plataforma digital que permite hacer distintas gestiones personales sin acercarse a una oficina. Esta herramienta es muy útil para quienes necesitan recordar la fecha de atención, verificar la dependencia seleccionada o dejar sin efecto una reserva porque no podrán asistir. Para hacerlo, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • ir a mi ANSES desde la página oficial del organismo

  • acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, cuando el sistema lo solicite

  • buscar la opción correspondiente a la consulta de turnos

  • revisar los datos de la reserva realizada

  • seleccionar la alternativa de cancelación si no se podrá asistir

  • confirmar la operación siguiendo las indicaciones de la plataforma

En caso de cancelar una cita, será necesario iniciar una nueva solicitud para obtener otra fecha de atención. El trámite de solicitud de turnos es completamente gratuito. Para evitar estafas, ANSES recomienda usar exclusivamente sus canales oficiales y no compartir la Clave de la Seguridad Social con terceros.

Te puede interesar

Otras noticias