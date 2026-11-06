ANSES elimina la restricción por domicilio: cómo sacar turno para atenderte en cualquier oficina del país

Gracias a los cambios que implementó el organismo, ahora podés elegir sede, fecha y horario según disponibilidad, incluso lejos de tu residencia registrada.

ANSES implementa cambios para facilitar la atención de los ciudadanos en sus oficinas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó su sistema de turnos para facilitar el acceso a la atención presencial . La medida permite que los ciudadanos organicen sus trámites según sus necesidades, sin tener que depender de la dirección que tienen registrada ante el organismo.

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Esta alternativa le sirve a quienes trabajan en otra ciudad, están atravesando una mudanza o se encuentran temporalmente lejos de su hogar. Es un procedimiento gratuito , que se realiza por internet y permite seleccionar la dependencia más conveniente, siempre que haya turnos disponibles.

ANSES permite solicitar turnos en cualquiera de sus oficinas del país , aunque la dependencia elegida no corresponda al domicilio declarado por el titular. La gestión se lleva a cabo desde la página oficial del organismo y no requiere trasladarse personalmente para reservar una fecha.

Los trámites digitales permiten organizar las gestiones de una manera más fácil.

El sistema sigue sugiriendo oficinas cercanas a la dirección registrada , pero esa recomendación ya no es obligatoria. Los usuarios pueden buscar otras dependencias y elegir la que mejor se adapte a sus horarios o necesidades. Para sacar un turno online, hay que seguir estos pasos:

Al finalizar, el sistema entrega un comprobante con el número de registro y los datos de la atención . En importante conservarlo para poder consultar la reserva antes de ir a la oficina.

confirmar la solicitud y guardar la constancia del turno

seleccionar la oficina, la fecha y el horario disponibles

elegir entre "Buscar por provincia" o "Buscar por domicilio"

verificar que el teléfono y el correo electrónico registrados sean correctos

ingresar el número de CUIL del titular y presionar "Continuar"

buscar y elegir el trámite que se necesita realizar

ir a www.anses.gob.ar y acceder a la sección "Trámites y servicios"

Antes de asistir a una dependencia, es importante revisar la documentación necesaria. Magnific

Requisitos y datos clave antes de iniciar el trámite presencial

Para solicitar un turno en ANSES es necesario contar con el CUIL del titular, acceso a Internet y los datos personales correctamente registrados. Además, es importante verificar los medios de contacto antes de confirmar la reserva.

El organismo recomienda tener la información actualizada para evitar inconvenientes durante la gestión. También es importante revisar previamente qué documentación exige el trámite que se desea realizar. Antes de asistir a una oficina, se aconseja tener en cuenta lo siguiente:

CUIL del titular que realizará la gestión

DNI vigente para acreditar la identidad

teléfono y correo electrónico actualizados

constancia del turno con fecha, horario y dirección de la oficina

documentación específica requerida para el trámite elegido

No todos los procedimientos requieren atención presencial, ya que algunas gestiones pueden completarse desde mi ANSES o con Atención Virtual, así que hay que revisar eso antes de sacar un turno. La posibilidad de elegir cualquier dependencia también permite buscar fechas en distintas localidades si la oficina más cercana no tiene disponibilidad.

La plataforma oficial ofrece herramientas para administrar las gestiones pendientes. Magnific

Cómo consultar o cancelar tu turno desde mi ANSES

Los turnos solicitados pueden consultarse o cancelarse desde mi ANSES, la plataforma digital que permite hacer distintas gestiones personales sin acercarse a una oficina. Esta herramienta es muy útil para quienes necesitan recordar la fecha de atención, verificar la dependencia seleccionada o dejar sin efecto una reserva porque no podrán asistir. Para hacerlo, los usuarios deben seguir estos pasos:

ir a mi ANSES desde la página oficial del organismo

acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, cuando el sistema lo solicite

buscar la opción correspondiente a la consulta de turnos

revisar los datos de la reserva realizada

seleccionar la alternativa de cancelación si no se podrá asistir

confirmar la operación siguiendo las indicaciones de la plataforma

En caso de cancelar una cita, será necesario iniciar una nueva solicitud para obtener otra fecha de atención. El trámite de solicitud de turnos es completamente gratuito. Para evitar estafas, ANSES recomienda usar exclusivamente sus canales oficiales y no compartir la Clave de la Seguridad Social con terceros.