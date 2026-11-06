La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó su sistema de turnos para facilitar el acceso a la atención presencial. La medida permite que los ciudadanos organicen sus trámites según sus necesidades, sin tener que depender de la dirección que tienen registrada ante el organismo.
ANSES elimina la restricción por domicilio: cómo sacar turno para atenderte en cualquier oficina del país
Gracias a los cambios que implementó el organismo, ahora podés elegir sede, fecha y horario según disponibilidad, incluso lejos de tu residencia registrada.
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Esta alternativa le sirve a quienes trabajan en otra ciudad, están atravesando una mudanza o se encuentran temporalmente lejos de su hogar. Es un procedimiento gratuito, que se realiza por internet y permite seleccionar la dependencia más conveniente, siempre que haya turnos disponibles.
Cómo solicitar tu turno online sin importar dónde vivís
ANSES permite solicitar turnos en cualquiera de sus oficinas del país, aunque la dependencia elegida no corresponda al domicilio declarado por el titular. La gestión se lleva a cabo desde la página oficial del organismo y no requiere trasladarse personalmente para reservar una fecha.
El sistema sigue sugiriendo oficinas cercanas a la dirección registrada, pero esa recomendación ya no es obligatoria. Los usuarios pueden buscar otras dependencias y elegir la que mejor se adapte a sus horarios o necesidades. Para sacar un turno online, hay que seguir estos pasos:
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ir a www.anses.gob.ar y acceder a la sección "Trámites y servicios"
seleccionar la opción "Turnos"
hacer clic en "Solicitar un turno"
buscar y elegir el trámite que se necesita realizar
ingresar el número de CUIL del titular y presionar "Continuar"
verificar que el teléfono y el correo electrónico registrados sean correctos
elegir entre "Buscar por provincia" o "Buscar por domicilio"
seleccionar la oficina, la fecha y el horario disponibles
confirmar la solicitud y guardar la constancia del turno
Al finalizar, el sistema entrega un comprobante con el número de registro y los datos de la atención. En importante conservarlo para poder consultar la reserva antes de ir a la oficina.
Requisitos y datos clave antes de iniciar el trámite presencial
Para solicitar un turno en ANSES es necesario contar con el CUIL del titular, acceso a Internet y los datos personales correctamente registrados. Además, es importante verificar los medios de contacto antes de confirmar la reserva.
El organismo recomienda tener la información actualizada para evitar inconvenientes durante la gestión. También es importante revisar previamente qué documentación exige el trámite que se desea realizar. Antes de asistir a una oficina, se aconseja tener en cuenta lo siguiente:
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CUIL del titular que realizará la gestión
DNI vigente para acreditar la identidad
teléfono y correo electrónico actualizados
constancia del turno con fecha, horario y dirección de la oficina
documentación específica requerida para el trámite elegido
No todos los procedimientos requieren atención presencial, ya que algunas gestiones pueden completarse desde mi ANSES o con Atención Virtual, así que hay que revisar eso antes de sacar un turno. La posibilidad de elegir cualquier dependencia también permite buscar fechas en distintas localidades si la oficina más cercana no tiene disponibilidad.
Cómo consultar o cancelar tu turno desde mi ANSES
Los turnos solicitados pueden consultarse o cancelarse desde mi ANSES, la plataforma digital que permite hacer distintas gestiones personales sin acercarse a una oficina. Esta herramienta es muy útil para quienes necesitan recordar la fecha de atención, verificar la dependencia seleccionada o dejar sin efecto una reserva porque no podrán asistir. Para hacerlo, los usuarios deben seguir estos pasos:
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ir a mi ANSES desde la página oficial del organismo
acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, cuando el sistema lo solicite
buscar la opción correspondiente a la consulta de turnos
revisar los datos de la reserva realizada
seleccionar la alternativa de cancelación si no se podrá asistir
confirmar la operación siguiendo las indicaciones de la plataforma
En caso de cancelar una cita, será necesario iniciar una nueva solicitud para obtener otra fecha de atención. El trámite de solicitud de turnos es completamente gratuito. Para evitar estafas, ANSES recomienda usar exclusivamente sus canales oficiales y no compartir la Clave de la Seguridad Social con terceros.