Asignaciones de Pago Único de ANSES: los nuevos valores superan los $556.000

Las familias que quieran acceder a estas ayudas deberán tener en cuenta los requisitos y las fechas de cobro de noviembre.

ANSES actualizó los montos de las asignaciones que se pagan por nacimiento, matrimonio y adopción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó un nuevo aumento en las Asignaciones de Pago Único para noviembre 2026. Estas prestaciones están destinadas a brindar ayuda económica a las familias ante determinados acontecimientos y, a diferencia de otros beneficios, se cobran una sola vez.

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Con la actualización también cambiaron los límites de ingresos para acceder al dinero. Además, el organismo estableció las fechas de pago para este mes y mantiene una serie de requisitos que deben cumplir los interesados.

Las Asignaciones de Pago Único recibieron un aumento del 1,93% en noviembre , correspondiente a la inflación de septiembre. La actualización quedó establecida mediante la Resolución 303/2026 y alcanza a las tres prestaciones disponibles.

Las tres prestaciones tendrán nuevos valores en noviembre, aunque el dinero que recibe cada familia depende del beneficio.

En los casos de nacimiento y adopción, el dinero se entrega por cada hijo y puede cobrarlo uno de los progenitores. Para acceder, es necesario presentar la documentación que acredite el acontecimiento.

Por su parte, la prestación por matrimonio puede ser solicitada por ambos cónyuges, siempre que cada uno cumpla con las condiciones exigidas. Esto significa que los dos pueden recibir los $139.300 correspondientes.

Cuándo se cobran las Asignaciones de Pago Único este mes

A diferencia de las jubilaciones y otros beneficios, estas asignaciones no tienen un calendario organizado por terminación de DNI. Los pagos se dividen en dos períodos que incluyen a todos los documentos.

Para noviembre, las fechas confirmadas son:

Primera quincena : desde el miércoles 11 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre

Segunda quincena: desde el miércoles 25 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre

Estas fechas corresponden a las tres prestaciones y establecen los períodos en los que se realizan los pagos. El día de acreditación dependerá de la liquidación de cada beneficiario.

Quienes hayan iniciado el trámite pueden consultar el estado de su solicitud desde mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también podrán verificar la información disponible sobre el cobro.

Las Asignaciones de Pago Único tienen fechas de cobro diferentes a las jubilaciones y otros beneficios de ANSES. ANSES

Requisitos y topes de ingresos obligatorios para solicitar el beneficio

Para acceder a estas prestaciones, las familias deben cumplir con los límites de ingresos establecidos por el organismo. Con la actualización de noviembre, el tope máximo del grupo familiar quedó fijado en $6.543.628, mientras que el individual es de $3.271.814.

Esto significa que, si uno de los integrantes supera el máximo individual, la familia queda excluida del cobro de las asignaciones familiares. La exclusión se aplica incluso cuando la suma de los ingresos no alcanza el límite general.

Además de respetar los topes, los solicitantes deben tener sus datos personales y familiares actualizados. También es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite el nacimiento, matrimonio o adopción.

Otro requisito importante es el plazo para realizar la solicitud. El trámite debe iniciarse entre los dos meses y los dos años posteriores al acontecimiento. En el caso de una adopción, el período comienza a contarse desde la sentencia judicial.

Los trabajadores en relación de dependencia incluidos en el régimen deben acreditar, además, una antigüedad laboral mínima de seis meses. También pueden acceder otras categorías de beneficiarios, como titulares de la Prestación por Desempleo y determinadas asignaciones universales, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

La gestión puede realizarse por internet, mediante la Atención Virtual de ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Quienes prefieran hacerla presencialmente pueden solicitar un turno para acudir a una oficina con la documentación necesaria.