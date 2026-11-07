Fondo de Desempleo de ANSES: confirmaron el calendario de cobro y los montos de noviembre

La prestación tiene fechas diferenciadas por documento y contempla límites de pago según los antecedentes salariales de cada trabajador.

El beneficio está destinado a trabajadores que perdieron su empleo y cumplen con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de noviembre de 2026 para quienes reciben la Prestación por Desempleo . Los depósitos comenzarán a finales de noviembre y se extenderán hasta diciembre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El beneficio está destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad , como un despido sin justa causa o la finalización de un contrato laboral. Se trata de una ayuda económica temporal que busca acompañar a las personas mientras atraviesan el período de búsqueda de un nuevo puesto de trabajo.

ANSES organizó los pagos del Fondo de Desempleo en cinco jornadas, con dos terminaciones de documento por fecha. El esquema comenzará en la última semana de noviembre y tendrá su última acreditación el primer día de diciembre. El calendario confirmado es el siguiente:

ANSES organiza las acreditaciones de la prestación según el último número del documento de identidad de cada titular.

La distribución permite ordenar las acreditaciones y evitar que todos los beneficiarios tengan asignada la misma fecha. También conviene tener presente que el cronograma incluye jornadas de dos meses distintos: aunque la prestación corresponde al calendario de noviembre, el último grupo cobrará en diciembre.

Para verificar la acreditación, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma pueden consultar los datos personales, revisar información vinculada con la prestación y controlar los movimientos correspondientes.

Cuánto se cobra por el Fondo de Desempleo: topes mínimos y máximos

El importe de la Prestación por Desempleo no es igual para todos los titulares. ANSES calcula el pago tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que recibió el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral.

La asistencia económica contempla diferentes períodos de cobertura según la trayectoria laboral y los aportes registrados. Magnific

Ese cálculo tiene límites establecidos por la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La normativa determina que el beneficio no puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ni superar el 100% de ese indicador. Para las cuotas correspondientes a octubre, que se acreditarán durante noviembre, los importes serán:

monto mínimo: $195.600

monto máximo: $391.200

La diferencia entre ambos valores responde a los antecedentes salariales de cada beneficiario. Por ejemplo, si el cálculo del 75% de la remuneración previa arroja $250.000, el titular cobrará ese importe, porque se encuentra dentro de los límites establecidos. Los beneficiarios que tienen 45 años o más reciben seis cuotas adicionales, de acuerdo con las condiciones del régimen.

Por qué los pagos de este mes corresponden a la cuota a mes vencido

Una de las dudas habituales entre quienes reciben esta asistencia es por qué el dinero acreditado durante noviembre se calcula con los valores de octubre. La explicación está en el mecanismo de liquidación: el Fondo de Desempleo se paga a mes vencido, es decir, después de que termina el período al que corresponde la prestación.

Esto significa que durante noviembre se cancela la cuota correspondiente a octubre, mientras que el importe del período noviembre se abonará en diciembre. Por esa razón, los pisos y topes que deben tomarse como referencia son distintos según el mes liquidado.

La diferencia también se observa en el SMVM. La Resolución 4/2026 fijó ese indicador en $391.200 desde octubre y en $398.800 desde noviembre. Como la prestación toma el 50% y el 100% de ese valor para establecer sus límites, los montos se modifican de manera escalonada.