Aumento de ANSES en noviembre 2026: cuánto cobro y diferencias con octubre

Los nuevos montos ya están confirmados y muchos beneficiarios podrán conocer cuánto más recibirán este mes.

Los nuevos valores de ANSES permitirán que millones de beneficiarios reciban un poco más de dinero en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) vuelve a actualizar los montos de sus prestaciones en noviembre. La medida alcanza a millones de jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones, aunque el dinero extra que cobrará cada beneficiario dependerá del tipo de ayuda económica.

Con los nuevos valores confirmados, es posible comparar los pagos de octubre y conocer cuánto se depositará este mes. También habrá cambios en el calendario de cobro.

El aumento de noviembre es del 1,93% y se calcula sobre los haberes y asignaciones que se actualizan mensualmente . El porcentaje corresponde a la inflación de septiembre, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aumento de ANSES se calcula según la inflación y se aplica todos los meses a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Aunque el organismo informó una suba de precios del 1,9%, para actualizar las prestaciones se utiliza el dato con dos decimales. Este mecanismo está vigente desde 2024 y permite ajustar los importes todos los meses, de acuerdo con la evolución de la inflación.

La actualización quedó oficializada mediante las Resoluciones 303/2026 y 304/2026 . Sin embargo, el incremento en pesos no será igual para todos, ya que depende de cuánto cobraba cada titular en octubre.

Cuánto se pagaba en octubre frente a noviembre de 2026

Los jubilados que perciben la mínima pasarán de $435.748,51 en octubre a $444.158,46 en noviembre, una diferencia de $8.409,95. En el caso de la máxima, el haber aumentará de $2.932.174,85 a $2.988.765,82, lo que representa $56.590,97 adicionales.

A estos valores se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen los requisitos. Como este refuerzo permanece sin cambios, los titulares de la jubilación mínima pasarán de cobrar $505.748,51 a $514.158,46. Estas cifras corresponden a montos brutos, antes de los descuentos que puedan aplicarse.

También habrá modificaciones en otras pensiones. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá de $348.598,81 a $355.326,77, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez aumentarán de $305.023,96 a $310.910,92. Con el bono completo, los pagos de noviembre alcanzarán los $425.326,77 y $380.910,92, respectivamente.

Las asignaciones familiares también recibirán una actualización. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de $156.588 a $159.611 por menor, una diferencia de $3.023. En los casos donde se retiene el 20%, el depósito mensual aumentará de $125.270,40 a $127.688,80.

Por su parte, la asignación familiar por hijo del SUAF, correspondiente al primer rango de ingresos, crecerá de $78.304 a $79.816. El Complemento Leche también tendrá una suba y pasará de $59.063 a $60.203.

Los jubilados que cobran la mínima también recibirán el bono habitual, que se mantiene sin cambios respecto de octubre. ANSES

Calendario de pagos completo de ANSES para noviembre

Los depósitos comenzarán el miércoles 11 de noviembre. El cronograma fue modificado por los feriados establecidos con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, por lo que algunas terminaciones de DNI cobrarán el mismo día.

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 24 de noviembre; los terminados en 2 y 3, el 25; los que finalizan en 4 y 5, el 26; las terminaciones 6 y 7, el 27; y los documentos que terminan en 8 y 9, el 30.

Pensiones No Contributivas: los documentos terminados en 0 y 1 tendrán sus depósitos el 11 de noviembre. Las terminaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cobrarán el 12, mientras que los DNI finalizados en 8 y 9 lo harán el 13.

AUH, Asignación por Embarazo y SUAF por hijo: los pagos serán el 11 de noviembre para DNI 0; el 12 para DNI 1; el 13 para DNI 2; el 16 para DNI 3; el 17 para DNI 4; el 18 para DNI 5; el 19 para DNI 6; el 20 para DNI 7; el 24 para DNI 8 y el 25 para DNI 9.

Asignación por Prenatal: las terminaciones 0 y 1 cobrarán el 12 de noviembre; 2 y 3, el 13; 4 y 5, el 16; 6 y 7, el 17; y 8 y 9, el 18.

Las asignaciones por maternidad se pagarán entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, mientras que las de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción estarán disponibles desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Las asignaciones familiares de titulares de PNC compartirán este último período.

La Prestación por Desempleo comenzará a pagarse el 25 de noviembre para los DNI terminados en 0 y 1. El 26 cobrarán las terminaciones 2 y 3; el 27, los documentos finalizados en 4 y 5; el 30, los terminados en 6 y 7; y el 1 de diciembre, los DNI 8 y 9.

¿Qué grupos de ANSES reciben este aumento?

La actualización alcanza a los principales beneficios previsionales y asignaciones familiares administrados por el organismo. Entre los grupos incluidos se encuentran los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de PUAM y quienes reciben Pensiones No Contributivas por discapacidad, vejez o por ser madres de siete hijos.

También están comprendidas las familias que cobran AUH, la Asignación por Embarazo, las prestaciones del SUAF y las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción. En estos últimos casos, los nuevos valores se aplican cuando corresponde cobrar el beneficio, ya que no se trata de pagos mensuales.

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días también se actualiza. En cambio, la Tarjeta Alimentar mantendrá sus importes de octubre, mientras que la Ayuda Escolar Anual continuará en $85.000, sin recibir el incremento mensual del 1,93%. La Prestación por Desempleo tiene un mecanismo de cálculo diferente, por lo que tampoco corresponde aplicarle automáticamente el mismo porcentaje.