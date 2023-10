Atención Buenos Aires: alerta climática por fuertes vientos, ¿a partir de cuándo?

Clima.jpg El SMN recomendó no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

En tanto, en las zonas cordilleranas y puna de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y algunas localidades de La Rioja y San Juan se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Para estas poblaciones, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

viento zonda.jpg El SMN recomendó no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Por último, el organismo advirtió que localidades del oeste chaqueño, norte de Corrientes y sur de Formosa serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros. Se espera que las mismas estén acompañadas por caída de granizo, ráfagas fuertes, actividad eléctrica intensa y abundante caída de agua en cortos períodos.

El SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.