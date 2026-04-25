Inestabilidad en el AMBA y alerta en 8 provincias: cómo estará el clima el fin de semana de la exhibición de Franco Colapinto

La jornada del sábado marcará un tiempo templado. Sin embargo, el domingo el se esperan lluvias y el ingreso de fuertes vientos del sur.

Un fin de semana inestable se perfila en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una combinación de sol, nubosidad, lluvias y ráfagas intensas. Para este sábado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana, con una mínima de 18° C y una máxima de 23°C . Hacia la tarde y la noche, el cielo se cubrirá por completo, aunque sin lluvias previstas.

El escenario cambiará de manera marcada el domingo , justo el día de la exhibición de Franco Colapinto en Palermo . El pronóstico por la tarde indica que podrían registrarse chaparrones y además rige una alerta amarilla por vientos intensos en toda la provincia de Buenos Aires .

El SMN advirtió que las ráfagas podrían ubicarse entre los 60 y 69 km /h, con incidencia tanto en el área metropolitana como en distintos puntos del sur bonaerense.

La advertencia implica que la población debe mantenerse informada y seguir la evolución del fenómeno, ya que podría requerir medidas preventivas en el corto o mediano plazo. “Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90% de los alerta emitidos . Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa”, explica el SMN.

Para la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico del domingo anticipa una mínima de 14°C y una máxima de 17°C, con lluvias aisladas durante la mañana y la tarde. También se prevén vientos del sur sostenidos entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en los momentos más fuertes.

A eso se suma una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, un factor que puede complicar todavía más la jornada por el efecto combinado con el viento. Frente a este tipo de alerta, el SMN recomienda:

Evitar salir

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes

Tener precaución al conducir

Después del domingo ventoso, el lunes traerá un descenso brusco de la temperatura en la Ciudad, como consecuencia del paso del frente de viento.

Se espera una mínima de 7°C y una máxima de 17°C, lo que marcará un inicio de semana más frío. Las temperaturas se mantendrán bajas durante los días siguientes, con nubosidad hasta el jueves, cuando finalmente el cielo quedará despejado.

El clima en el resto del país: alerta amarilla en 8 provincias

De acuerdo con el organismo nacional, la alerta amarilla por viento también alcanzará al sur de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, además de la región de La Pampa, Río Negro y Chubut. En esas áreas podrían presentarse “fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”.

El mapa del SMN también contempla una alerta naranja, de mayor intensidad, para sectores costeros del este y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Allí se incluyen localidades cercanas a la costa atlántica como Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca y Médanos, entre otras.

En esos distritos, el organismo prevé que “el área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 Km/h”.

A diferencia del nivel amarillo, se trata de situaciones donde “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color”.

Para las zonas bajo alerta naranja, las recomendaciones son todavía más estrictas: alejarse de árboles, postes, cables y estructuras que puedan ceder, asegurar chapas, techos y elementos sueltos, y buscar resguardo en un lugar seguro ante la presencia de vientos fuertes.