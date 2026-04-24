Una ola de frío polar llega a Buenos Aires: cuándo arranca y cuáles serán las mínimas

El SMN anticipa el ingreso de viento del sector sur desde el lunes, con marcas cercanas a los 7°C y el registro más bajo en lo que va del año.

El SMN prevé un fin de semana templado y con cielo despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó un cambio en el clima para la próxima semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con la llegada de una ola de origen polar que hará descender de forma abrupta las temperaturas.

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Después de varios días con condiciones otoñales moderadas, humedad y cierta inestabilidad, el ingreso de viento del sur va a provocar un escenario mucho más frío y seco , típico de los meses de invierno.

El impacto más fuerte se va a sentir a partir del lunes , cuando se registren las temperaturas más bajas en lo que va del año . A continuación, conocé los detalles.

Pronóstico extendido en la Ciudad de Buenos Aires

Viernes 24 de abril

La jornada se presenta con condiciones agradables y estables, ideal para actividades al aire libre. Se espera una temperatura mínima cercana a los 12°C y una máxima que alcanzará los 24°C, con cielo mayormente despejado.

El viento será leve, sin ráfagas destacadas, y no hay probabilidades de precipitaciones a lo largo del día.

Sábado 25 de abril

El sábado continuará con características similares, aunque con una leve mayor presencia de nubosidad hacia la tarde. La mínima rondará los 15°C y la máxima llegará a los 23°C.

El ambiente seguirá templado, pero comenzará a notarse cierta variabilidad en el viento, con momentos de mayor intensidad hacia la segunda mitad del día. Aun así, no se prevén lluvias significativas.

Domingo 26 de abril

El domingo marcará la transición hacia el cambio de tiempo. Se espera un descenso de la temperatura, con una mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 17°C.

El cielo estará más cubierto y aumenta la probabilidad de precipitaciones aisladas, especialmente durante la mañana.

Además, se prevé un incremento del viento del sector sur, con ráfagas que podrían ser intensas y anticipar el ingreso de la masa de aire frío.

frio

Lunes 27 de abril

Será el día más frío de la semana y el punto de ingreso del aire polar. La temperatura mínima caerá hasta los 7°C, mientras que la máxima llegará a los 17°C.

El cielo se presentará mayormente despejado, pero con un marcado descenso térmico que se hará sentir con fuerza durante la mañana y la noche.

El viento sur continuará soplando, reforzando la sensación de frío.

Martes 28 de abril

El martes persistirá el ambiente frío en toda la región. La mínima subirá levemente hasta los 11°C, pero las condiciones seguirán siendo frescas durante gran parte del día. La máxima se ubicará en torno a los 18°C, sin grandes variaciones respecto al lunes.

El cielo estará ligeramente nublado, y el viento, aunque menos intenso, continuará aportando aire frío.

Miércoles 29 de abril

Hacia el miércoles se espera una leve mejora de las temperaturas. La mínima será de alrededor de 12°C y la máxima alcanzará los 21°C.

Si bien el frío intenso comenzará a ceder, el ambiente seguirá siendo otoñal, con mañanas frescas y tardes más templadas. Las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias.