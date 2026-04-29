La imagen de Donald Trump es la más baja desde su asunción y crece la incertidumbre en su segundo mandato

El mandatario estadounidense arrojó un 34% de aprobación. Marcan que la baja se vincula principalmente al encarecimiento del costo de vida.

La imagen de Trump enfrenta el peor momento desde su asunción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , registró una caída en su imagen pública y alcanzó el nivel de aprobación más bajo desde el inicio de su segundo mandato . Según la última encuesta, el respaldo a su gestión se ubicó en 34 % , dos puntos por debajo del sondeo previo, que había marcado 36 % .

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El retroceso se vinculó principalmente con el descontento por el costo de vida . En ese rubro, la aprobación descendió del 25 % al 22 % , reflejando el impacto económico en la percepción ciudadana.

Las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán , iniciadas el 28 de febrero , incidieron directamente en la economía doméstica. Como consecuencia, el precio de la gasolina aumentó más de 40 % , lo que profundizó el malestar social.

En paralelo, el respaldo al conflicto también mostró una tendencia descendente: solo el 34 % de los encuestados apoyó la participación estadounidense, frente al 36 % registrado a mediados de abril y el 38 % de marzo.

La encuesta se realizó a nivel nacional con la participación de 1.269 adultos estadounidenses, según datos difundidos por Xinhua y recogidos por la Agencia Noticias Argentinas.

El Senado de EEUU bloqueó un intento de limitar el poder militar

En el plano político, el Senado de Estados Unidos rechazó una iniciativa impulsada por legisladores demócratas que buscaba restringir la capacidad de Donald Trump para emplear fuerzas militares contra Cuba sin autorización del Congreso.

La cámara, con mayoría republicana, votó 51 a 47 a favor de una objeción presentada por el senador Rick Scott, lo que impidió avanzar con la resolución. Solo los republicanos Susan Collins y Rand Paul apoyaron la iniciativa, mientras que el demócrata John Fetterman votó en contra de su propio bloque.

El proyecto había sido promovido por Rubén Gallego, Tim Kaine y Adam Schiff, en un contexto donde la administración republicana endureció su política hacia la isla, con nuevas restricciones petroleras y advertencias militares.

En ese marco, el propio Trump afirmó el 27 de marzo en Miami: “Cuba es la siguiente”, en referencia a posibles acciones tras los escenarios de Venezuela e Irán.

Polémica por la presencia de Trump en símbolos oficiales

En paralelo, el gobierno avanzó con una serie de iniciativas que incorporan la figura del mandatario en elementos oficiales del Estado. El Departamento de Estado anunció la emisión de pasaportes conmemorativos con la imagen de Donald Trump, en el marco del 250 aniversario de la independencia.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump saludo a militares el conflicto con Irán también afecta la imagen de Trump. Foto: White House

El vocero Tommy Pigott explicó que se trata de una edición limitada, mientras que informes de Fox News detallaron que incluirán la firma del presidente y referencias a la Declaración de Independencia.

Además, el 19 de marzo, la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos aprobó la inclusión de la imagen de Trump en monedas conmemorativas. Días después, el Departamento del Tesoro anunció que su firma aparecerá en billetes, una medida inédita para un presidente en ejercicio.

A esto se sumó la decisión del gobernador de Florida de renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como “Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”.

La combinación de una economía presionada por factores externos, decisiones de política internacional y medidas simbólicas que generan controversia configuran un escenario de creciente incertidumbre para la administración de Donald Trump, en un momento donde su nivel de aprobación muestra señales de desgaste.