Atención jubilados de ANSES: este grupo podrá acceder a descuentos exclusivos en supermercados en septiembre 2025

El Ministerio de Capital Humano, junto con el Banco Nación, lanzó un programa de promociones y reintegros para ahorrar en sus compras diarias.

Junto con los haberes actualizados, ANSES entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.

En septiembre 2025, un sector de jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrá acceso a un beneficio que promete aliviar el gasto mensual en la compra de alimentos y artículos básicos.

A partir de un acuerdo entre el organismo previsional, el Ministerio de Capital Humano y el Banco Nación , se pondrá en marcha un programa de reintegros y promociones especiales en las cadenas de supermercados más importantes del país. Con este iniciativa, los adultos mayores podrán ahorrar en productos de primera necesidad y, al mismo tiempo, obtener un rendimiento adicional sobre el dinero que mantienen en sus cuentas.

A su vez, la entidad dirigida por Fernando Bearzi, confirmó que las prestaciones aumentarán un 1,9% el próximo mes y que, junto con los montos actualizados, un grupo de titulares recibirá un bono de ingresos adicional de $70.000 . A continuación, conocé los detalles.

El Ministerio de Capital Humano anunció, junto con ANSES y el Banco Nación, un programa de descuentos que entrará en vigencia a partir de septiembre. La propuesta incluye un reintegro exclusivo del 5% para jubilados y pensionados que realicen compras en las principales cadenas de supermercados del país utilizando la aplicación BNA+ MODO , con tarjeta de débito o crédito .

El beneficio tendrá un tope de $20.000 mensuales y alcanza a firmas como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Jumbo, Vea, Disco y Josimar.

Además de las promociones en alimentos y productos de consumo cotidiano, el Banco Nación ofrecerá un extra financiero: los adultos mayores recibirán diariamente en sus cuentas una remuneración del 32% TNA sobre el saldo disponible, hasta un máximo de $500.000.

ANSES: monto de las jubilaciones y pensiones en septiembre 2025

Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

Y, en caso de que el organismo siga entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren la mínima, los valores quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $390.277,17 ( $320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ( $256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ( $224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.114.977,6 a $2.155.162,17.

Cómo se cobra el bono de $70.000

Desde el año pasado, el Gobierno Nacional entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

Pese, a que la entidad aún no lo confirmó, se espera su continuidad en septiembre 2025. De esta manera, si esto sucede y el refuerzo sigue congelado, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $320.277,17. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $390.277,17 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.