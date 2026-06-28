Aumento de ANSES en julio: cuánto cobran los jubilados, la AUH y todas las prestaciones con el nuevo tope

Los haberes suben un 2,15% desde el séptimo mes del año. Conocé los nuevos valores de las asignaciones y pensiones.

ANSES confirmó los nuevos montos que regirán desde julio para jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el resto de las prestaciones sociales. La actualización responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024 , que ajusta los haberes todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para julio, el incremento será del 2,15% , tomando como referencia la inflación de mayo publicada por el INDEC.

Con esta actualización también se modifican los topes de ingresos para las asignaciones familiares, además de los valores de las prestaciones. El aumento alcanza a millones de beneficiarios en todo el país, incluyendo jubilados, pensionados, titulares de la AUH, Asignación por Embarazo, SUAF y Pensiones No Contributivas.

El ajuste confirmado para julio es del 2,15% sobre todos los haberes y asignaciones administrados por ANSES. La actualización surge de la aplicación automática de la fórmula de movilidad mensual vigente, que utiliza el IPC informado por el INDEC con dos decimales.

jubilación mínima: $411.959,33

jubilación máxima: $2.770.941,09

pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): aproximadamente $329.567 antes del bono correspondiente

pensiones No Contributivas: equivalentes al 70% del haber mínimo, antes de los adicionales que correspondan

Los jubilados que cobran el haber mínimo seguirán percibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará $481.959,33. Para quienes cobran haberes superiores, el bono se reduce de manera proporcional hasta dejar de pagarse cuando el ingreso supera el límite establecido por el Gobierno.

ANSES computadora

Nuevos montos de la AUH en julio 2026: ¿Cuánto se cobra por hijo?

La Asignación Universal por Hijo también aumenta un 2,15% desde julio. El monto general de la prestación pasa a ser de $153.414 por hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, ANSES deposita todos los meses el 80% del beneficio y retiene el 20% restante, que se liquida una vez presentada la Libreta AUH con los controles sanitarios y educativos correspondientes.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el nuevo valor asciende a $499.387, también sujeto al mecanismo de retención del 20%. Además del incremento de los montos, ANSES actualiza los topes de ingresos utilizados para determinar el acceso a distintas asignaciones familiares del sistema SUAF, permitiendo que más trabajadores puedan continuar percibiendo esos beneficios conforme evolucionan los salarios.

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Tarjeta Alimentar y Plan de los Mil Días: complementos para la AUH

Quienes cobran la AUH pueden acceder, además, a otras prestaciones compatibles que incrementan significativamente el ingreso mensual. Una de ellas es la Tarjeta Alimentar, destinada a familias con hijos de hasta 17 años que perciben la AUH y a titulares de la Asignación por Embarazo. Este beneficio no requiere inscripción, ya que ANSES lo otorga automáticamente cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Ministerio de Capital Humano.

También sigue vigente el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a titulares de la Asignación por Embarazo y familias con niños de hasta tres años que cobran la AUH. El objetivo de este adicional es garantizar una alimentación adecuada.

Ambos beneficios son compatibles con la AUH y se depositan junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales cuando el beneficiario reúne los requisitos.

complemento leche

Jubilados y pensionados ANSES: ¿Cuánto es la jubilación mínima en julio?

Con el aumento por movilidad, la jubilación mínima queda establecida en $411.959,33. A ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo cobran un total de $481.959,33 durante julio. La jubilación máxima asciende a $2.770.941,09, mientras que la PUAM y las Pensiones No Contributivas también reciben el mismo incremento del 2,15%, respetando las proporciones establecidas por la legislación previsional vigente.

El bono extraordinario continúa congelado en $70.000, por lo que el incremento real para quienes cobran los haberes más bajos resulta inferior al porcentaje de movilidad aplicado sobre el haber. Aun así, el Gobierno confirmó que el adicional seguirá vigente durante julio para sostener el ingreso de los jubilados de menores recursos.