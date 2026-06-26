ANSES en el trabajo: cómo adherir a tu empresa u organización al programa previsional

La iniciativa eliminó restricciones históricas y amplió el acceso para empleadores, fundaciones y entidades con menor cantidad de trabajadores.

Una reciente resolución amplió el alcande del programa de ANSES que permite realizar gestiones previsionales y de seguridad.

ANSES amplió el alcance del programa que permite realizar trámites directamente en los lugares de trabajo . La medida quedó formalizada mediante la Resolución 178/2026 y representa una modificación importante respecto de los requisitos que regían desde la creación del esquema en 2018.

La iniciativa fue diseñada para acercar servicios previsionales a trabajadores en relación de dependencia sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo. El objetivo es facilitar la realización de consultas, actualizaciones de datos y diversos trámites vinculados a la seguridad social dentro de empresas, organismos públicos y otras instituciones adheridas.

Con la actualización, ANSES eliminó una de las principales barreras de ingreso al programa : el requisito mínimo de contar con 100 empleados . A partir de ahora, pequeñas y medianas empresas, asociaciones civiles, fundaciones y otras organizaciones podrán solicitar la incorporación al sistema independientemente de la cantidad de trabajadores que tengan registrados.

La ampliación impulsada por ANSES flexibilizó las condiciones de adhesión que habían permanecido vigentes durante varios años. Hasta la publicación de la Resolución 178/2026, únicamente podían participar aquellas organizaciones que acreditaran una mínima de 100 trabajadores . Esa exigencia limitaba el acceso principalmente a grandes empresas y organismos estatales de gran tamaño.

Con la eliminación de ese requisito, cualquier empleador interesado podrá iniciar el proceso de adhesión siempre que reúna las condiciones administrativas y técnicas establecidas por ANSES para operar dentro del programa. La iniciativa está destinada a empresas privadas, organismos públicos, sindicatos, asociaciones civiles y entidades que busquen facilitar el acceso de sus trabajadores a servicios previsionales sin necesidad de traslados hacia oficinas del organismo.

El esquema apunta a descentralizar la atención presencial y acercar las prestaciones a los ámbitos laborales donde los beneficiarios desarrollan sus actividades.

anses

Adiós al límite de 100 empleados: pymes y fundaciones ya pueden registrarse

La principal novedad de la resolución es la apertura del programa a entidades de menor tamaño. La eliminación del piso mínimo de trabajadores permite que miles de pequeñas empresas puedan acceder por primera vez a este esquema de atención previsional. También podrán adherirse organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y asociaciones que anteriormente quedaban excluidas por no alcanzar la cantidad de empleados exigida.

Además, la resolución incorporó a cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los trabajadores registrados como potenciales beneficiarios de las acciones desarrolladas dentro del esquema. Hasta ahora, la atención estaba enfocada exclusivamente en los empleados de las organizaciones adheridas.

La ampliación de cobertura busca facilitar el acceso a prestaciones, actualizaciones de datos personales, consultas previsionales y otros servicios vinculados con la seguridad social para grupos familiares que anteriormente debían realizar los trámites por separado.

pymes

Cómo solicitar la Clave de Seguridad Social Corporativa

Uno de los elementos centrales para operar dentro de los sistemas corporativos de ANSES es la obtención de la Clave de la Seguridad Social Corporativa. Esta herramienta permite a empresas y organismos acceder a aplicaciones desarrolladas específicamente por el organismo previsional para la realización de trámites institucionales y el intercambio seguro de información.

El procedimiento empieza con la habilitación de una Clave de la Seguridad Social personal con nivel 3 de seguridad. Posteriormente, la organización debe completar el Formulario USI-20 de Seguridad Social Corporativa y presentarlo junto con la documentación correspondiente.

La gestión requiere una presentación presencial ante ANSES. Una vez habilitada la clave corporativa, la entidad puede acceder a distintos servicios institucionales, incluyendo sistemas de certificación, notificaciones electrónicas y aplicaciones vinculadas a la gestión de trámites previsionales.

anses-calendario-pagos-2026

Obligaciones de seguridad de datos y representantes técnicos de la empresa

La ampliación del programa también implica responsabilidades para las organizaciones que decidan adherirse. Las entidades participantes deben garantizar la protección de la información personal y previsional de los trabajadores que acceden a los servicios brindados por ANSES. Esto incluye el cumplimiento de procedimientos internos de seguridad informática y resguardo documental.

La utilización de aplicaciones corporativas exige la designación de operadores autorizados y responsables de administrar el acceso a los sistemas del organismo. Estas personas actúan como representantes de la institución frente a ANSES para la realización de ciertas gestiones.

El organismo también establece requisitos de autenticación y niveles de seguridad destinados a evitar accesos indebidos o el uso incorrecto de información sensible vinculada a trabajadores y beneficiarios del sistema previsional.