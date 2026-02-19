Ayuda escolar de ANSES: por qué algunos quedan excluidos del beneficio + Seguir en









El organismo previsional fija los topes y condiciones para poder acceder al sistema de asignaciones estatal.

ANSES cuenta con un beneficio para el inicio del ciclo lectivo que está pensado para un sector específico.

Todo inicio de ciclo lectivo implica un gran costo económico para la mayoría de los hogares con hijos en edad escolar. Por eso es que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un refuerzo destinado a cubrir los gastos básicos de estudio. Ese pago anual se deposita a través del organismo y está atado a requisitos específicos.

Pero de todas formas, no todos los titulares logran cobrarlo. Existen límites de ingresos y condiciones vinculadas a la edad de los chicos que pueden dejar a más de una familia fuera del beneficio.

AUH ESCOLAR 2.jpg Por qué algunas familiar no cobran la Ayuda Escolar 2026 La prestación está dirigida a quienes ya perciben la Asignación Universal por Hijo o el sistema de Asignaciones Familiares para trabajadores registrados. Si el grupo no integra ninguno de esos regímenes, el refuerzo no corresponde.

Uno de los puntos fundamentales para ver si ver se accede al beneficio tiene que ver con los ingresos declarados. Para 2026, el organismo fijó un tope de $5.292.758 brutos como Ingreso del Grupo Familiar. Además, ningún integrante puede superar los $2.646.379 brutos de manera individual. Si alguno de esos límites se excede, el pago se suspende de forma automática.

El cruce de datos se realiza con la información salarial que figura en los registros oficiales. Esto impacta especialmente en empleados en relación de dependencia y monotributistas que cobran a través del SUAF, ya que cualquier mejora en el salario puede dejar al grupo por encima del máximo permitido.

La edad del menor también es un factor fundamental. El aporte se liquida por cada hijo desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, siempre que asista a un establecimiento educativo reconocido. Si cumple 18 antes de la fecha de acreditación, el derecho caduca aunque el resto de las condiciones esté en regla. Otro factor excluyente es no tener una prestación activa. Quienes no perciben AUH ni asignaciones familiares no pueden acceder, ya que el pago no funciona como programa universal sino como un complemento de esos dos esquemas. Ayuda Escolar 2026: cuál es el monto Para el ciclo 2026, el valor establecido es de $85.000 por cada hijo. El importe busca acompañar los gastos de útiles, uniformes, manuales y otros materiales necesarios para las clases. Se abona una sola vez en el año y se acredita junto con la prestación habitual. El cálculo para cada familia queda así: Familia con un menor escolarizado recibe $85.000 .

. Familia con dos menores escolarizados recibe $170.000 .

. Familia con tres menores escolarizados recibe $255.000. Para evitar cualquier inconveniente, conviene revisar los datos personales y escolares en la plataforma oficial y verificar que los ingresos declarados se mantengan dentro de los parámetros vigentes.

