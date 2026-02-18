ANSES continúa con el pago de las jubilaciones de febrero 2026: quiénes cobran esta semana y cuáles son los montos finales + Seguir en









El organismo previsional informó los beneficiarios que recibirán su sueldo en la semana corta tras carnaval

ANSES: quiénes cobran esta semana el aumento en la jubilaciones de febrero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones correspondientes a febrero de 2026. Los haberes previsionales recibieron un ajuste del 2,85% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, lo que garantiza que los beneficiarios mantengan el poder adquisitivo en un contexto inflacionario.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados recibirán incrementos mensuales basados en el último índice de inflación oficial. Además, el organismo continúa con el pago de un refuerzo económico de $70.000 para los jubilados y pensionados con los ingresos más bajos.

ANSES billetes.webp Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero Los montos actualizados para febrero de 2026 incluyen:

Jubilación mínima: $359.254 (con el bono de $70.000, el total asciende a $429.254).

$359.254 (con el bono de $70.000, el total asciende a $429.254). Jubilación máxima: $2.358.940,75 (sin refuerzo adicional).

$2.358.940,75 (sin refuerzo adicional). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48 (incluye el bono).

$357.403,48 (incluye el bono). Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $321.478,05.

$321.478,05. Pensión para madres de siete hijos: $429.254,35. Cómo se cobra el bono de $70.000 El refuerzo de $70.000 está dirigido a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes mínimos.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Quienes superen el tope de $429.254 no recibirán el bono. Aquellos con ingresos entre $359.254 y $429.254 obtendrán un monto proporcional, que disminuye a medida que el haber se acerca al límite máximo.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en febrero 2026 El calendario de pagos para febrero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI 0: 9 de febrero.

DNI 1: 10 de febrero.

DNI 2: 11 de febrero.

DNI 3: 12 de febrero.

DNI 4: 13 de febrero.

DNI 5: 18 de febrero.

DNI 6 y 7: 19 de febrero.

DNI 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval). Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI 0 y 1: 23 de febrero.

DNI 2 y 3: 24 de febrero.

DNI 4 y 5: 25 de febrero.

DNI 6 y 7: 26 de febrero.

DNI 8 y 9: 27 de febrero.

