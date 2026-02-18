La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanzará antes del cierre de febrero con transferencias que pueden superar los $340.000 por beneficiario, en el marco de la Prestación por Desempleo vigente.
ANSES depositará más de $340.000 antes que termine febrero 2026
El organismo previsional activó el calendario para la Prestación por Desempleo con montos atados al Salario Mínimo y pagos escalonados según DNI.
El esquema de pagos forma parte del cronograma oficial y contempla depósitos escalonados entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, de acuerdo con la terminación del documento. La ayuda se acredita en cuentas bancarias asignadas por el organismo, con posibilidad de extracción por cajero o uso de tarjeta de débito.
El alcance financiero del programa responde a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que actúa como referencia para definir los topes. Los montos varían según el historial laboral y los aportes registrados, lo que genera diferencias entre beneficiarios.
El pago se mantiene durante un período determinado y se integra al sistema de seguridad social, ya que computa antigüedad previsional y sostiene asignaciones familiares mientras dure la cobertura.
Qué es la prestación por Desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo constituye un ingreso mensual destinado a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad, como pueden ser despidos sin causa o finalización de contratos. El objetivo es garantizar un piso de ingresos mientras se concreta una nueva inserción laboral dentro del mercado formal.
Durante la vigencia del beneficio, la persona conserva la cobertura de obra social y el acceso a asignaciones familiares, elementos centrales para amortiguar el impacto económico de la desvinculación.
Quiénes pueden acceder
El acceso se limita a empleados registrados bajo la Ley de Contrato de Trabajo, con aportes declarados en los años previos al despido. La normativa exige períodos mínimos trabajados y debidamente acreditados dentro del sistema previsional.
Quedan excluidos: monotributistas, trabajadores informales y personas sin aportes registrados, independientemente de la causa de finalización del vínculo laboral. Esta segmentación responde al carácter contributivo del beneficio y a su financiamiento dentro del esquema de seguridad social.
Cómo solicitar la prestación por Desempleo
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores a la desvinculación laboral, con presentación de documentación respaldatoria. Para poder recibir la prestación se debe presentar: DNI, constancia de despido o finalización de contrato y comprobantes de aportes.
Las vías habilitadas son dos: Atención Virtual en la web oficial de ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o gestión presencial mediante turno previo. Una vez aprobado, el organismo asigna una cuenta bancaria para la acreditación mensual del beneficio.}
Monto de la prestación por Desempleo en febrero
Para febrero de 2026, el cálculo se realiza en función del SMVM actualizado y se establece los siguientes valores:
- Monto mínimo: $173.400
- Monto máximo: $346.800
El importe final surge de la mejor remuneración promedio de los seis meses previos al despido y la cantidad de aportes acumulados. En los casos con salarios altos y trayectoria extensa, el depósito puede ubicarse en el tramo superior del esquema.
