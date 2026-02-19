Las Becas Progresar son un programa de apoyo económico administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto al Ministerio de Capital Humano, destinadas a acompañar a jóvenes argentinos a finalizar sus estudios o formarse profesionalmente.
ANSES habilitó las Becas Progresar 2026: cuáles están vigentes, montos y cómo acceder
El organismo habilitó el programa que acompaña a estudiantes de distintos niveles educativos con un apoyo económico mensual.
-
Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 19 de febrero
-
ANSES depositará más de $340.000 antes que termine febrero 2026
Este año, la convocatoria y las condiciones continúan vigentes para múltiples líneas del programa que buscan promover la inclusión educativa en todo el país.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
Las Becas Progresar están dirigidas a jóvenes que cumplan con requisitos de edad, nivel de estudios y condición socioeconómica, y se dividen por líneas según el tipo de formación:
- 16 a 24 años: para quienes cursan educación obligatoria, formación profesional o estudios superiores.
- Hasta 30 años: para quienes estén cursando una carrera de nivel superior (universitaria o terciaria).
- Progresar Enfermería: sin límite de edad si se cumple con los requisitos académicos establecidos.
- Progresar Trabajo: también incluida para formación profesional específica.
Para poder solicitar la beca, los jóvenes deben estar inscriptos en una institución educativa reconocida y acreditar su regularidad académica según la línea a la que postulan. Además, el grupo familiar del solicitante debe cumplir con condiciones socioeconómicas, es decir, ingresos que no superen los topes definidos por el programa.
Tipos de Becas Progresar vigentes y montos
Las Becas Progresar 2026 mantienen un esquema de pagos similar al de años anteriores, basado en un monto mensual total que se abona en parte durante el año y se ajusta con la presentación de requisitos académicos:
-
Monto total de la beca: aproximadamente $35.000 mensuales.
Pago mensual: ANSES deposita el 80% del monto ($28.000 aprox.) mes a mes.
Monto retenido: el 20% restante ($7.000) se acredita una vez que el beneficiario presenta la certificación de regularidad académica o cumple con las exigencias de la línea en cuestión.
Cómo solicitar las Becas Progresar, paso a paso
La inscripción a las Becas Progresar es totalmente gratuita y online, sin necesidad de gestores ni intermediarios. Aunque el proceso específico de inscripción 2026 se estima que se habilitará entre marzo y abril de este año, los pasos para anotarse son los siguientes:
-
Crear o validar tu cuenta en “Mi Argentina”.
-
Acceder a la plataforma del programa Progresar o a la aplicación específica Progresar+.
Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
Subir o validar la documentación requerida (certificado de alumno regular y datos de grupo familiar).
- Confirmar la inscripción y seguir el estado del trámite desde la plataforma.
Si la solicitud es aprobada, ANSES informará el inicio de los pagos y el calendario correspondiente. Es importante que toda la información esté actualizada en el sistema, especialmente los datos personales y de contacto, para evitar demoras o rechazos en la inscripción.
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario