ANSES habilitó las Becas Progresar 2026: cuáles están vigentes, montos y cómo acceder

El organismo habilitó el programa que acompaña a estudiantes de distintos niveles educativos con un apoyo económico mensual.

Las Becas Progresar siguen vigentes para estudiantes de educación obligatoria, superior y líneas especiales. www.saltacomparativa.com.ar

Las Becas Progresar son un programa de apoyo económico administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto al Ministerio de Capital Humano, destinadas a acompañar a jóvenes argentinos a finalizar sus estudios o formarse profesionalmente.

Este año, la convocatoria y las condiciones continúan vigentes para múltiples líneas del programa que buscan promover la inclusión educativa en todo el país.

becas-progresar Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES Las Becas Progresar están dirigidas a jóvenes que cumplan con requisitos de edad, nivel de estudios y condición socioeconómica, y se dividen por líneas según el tipo de formación:

16 a 24 años: para quienes cursan educación obligatoria, formación profesional o estudios superiores.

para quienes cursan educación obligatoria, formación profesional o estudios superiores. Hasta 30 años: para quienes estén cursando una carrera de nivel superior (universitaria o terciaria).

para quienes estén cursando una carrera de nivel superior (universitaria o terciaria). Progresar Enfermería: sin límite de edad si se cumple con los requisitos académicos establecidos.

sin límite de edad si se cumple con los requisitos académicos establecidos. Progresar Trabajo: también incluida para formación profesional específica. Para poder solicitar la beca, los jóvenes deben estar inscriptos en una institución educativa reconocida y acreditar su regularidad académica según la línea a la que postulan. Además, el grupo familiar del solicitante debe cumplir con condiciones socioeconómicas, es decir, ingresos que no superen los topes definidos por el programa.

Tipos de Becas Progresar vigentes y montos Las Becas Progresar 2026 mantienen un esquema de pagos similar al de años anteriores, basado en un monto mensual total que se abona en parte durante el año y se ajusta con la presentación de requisitos académicos:

Monto total de la beca: aproximadamente $35.000 mensuales .

Pago mensual: ANSES deposita el 80% del monto ($28.000 aprox.) mes a mes.

Monto retenido: el 20% restante ($7.000) se acredita una vez que el beneficiario presenta la certificación de regularidad académica o cumple con las exigencias de la línea en cuestión. Cómo solicitar las Becas Progresar, paso a paso La inscripción a las Becas Progresar es totalmente gratuita y online, sin necesidad de gestores ni intermediarios. Aunque el proceso específico de inscripción 2026 se estima que se habilitará entre marzo y abril de este año, los pasos para anotarse son los siguientes: Crear o validar tu cuenta en “Mi Argentina”.

Acceder a la plataforma del programa Progresar o a la aplicación específica Progresar+ .

Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.

Subir o validar la documentación requerida (certificado de alumno regular y datos de grupo familiar).

Confirmar la inscripción y seguir el estado del trámite desde la plataforma. Si la solicitud es aprobada, ANSES informará el inicio de los pagos y el calendario correspondiente. Es importante que toda la información esté actualizada en el sistema, especialmente los datos personales y de contacto, para evitar demoras o rechazos en la inscripción.

