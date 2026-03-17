Ayuda Escolar Anual de ANSES 2026: qué pasa si no recibo el pago en marzo 2026

El organismo previsional le otorga una ayuda por hijo a todas las familias que necesiten un extra económico para desarrollar los estudios de los más chicos.

Los beneficiarios reciben una ayuda económica mensual para garantizar los estudios de los más chicos.

La Ayuda Escolar Anual de ANSES representa un apoyo económico clave para familias con hijos en edad escolar, que se abona una vez al año para acompañar el inicio del ciclo lectivo.

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En marzo de 2026, el organismo comenzó a depositar este beneficio, que asciende a $85.000 por cada hijo , pero no todos los titulares lo reciben automáticamente . El pago está condicionado a la presentación del Certificado Escolar , un trámite obligatorio que debe realizarse anualmente. Si no se completó este requisito a tiempo, el cobro puede demorarse o incluso no acreditarse.

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . El beneficio alcanza a niños, niñas y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive , mientras que no existe límite de edad para hijos con discapacidad , siempre que asistan a establecimientos educativos oficiales, públicos o privados, o reciban apoyo de maestros particulares.

El pago se realiza una vez al año y se acredita en la misma cuenta donde los beneficiarios cobran habitualmente sus asignaciones. Solo uno de los progenitores puede recibir el beneficio por cada hijo , y el monto se abona de manera única, sin fraccionamientos.

Para el ciclo lectivo 2026, ANSES confirmó que el monto de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por cada hijo .

Este valor se mantiene congelado desde 2024 y no está sujeto a actualizaciones por inflación o movilidad, como ocurre con otras prestaciones del organismo. El pago se realiza en un único depósito, que se acredita junto con las asignaciones habituales de marzo.

¿Qué trámite hay que hacer para recibir la ayuda económica?

El requisito fundamental para acceder a la Ayuda Escolar Anual es presentar el Certificado Escolar a través de la plataforma Mi ANSES. Este documento acredita que el hijo asiste regularmente a una institución educativa y debe completarse todos los años, incluso si el menor ya recibió el beneficio en ciclos lectivos anteriores.

Pasos para realizar el trámite:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección "Hijos" .

Seleccionar la opción "Presentar certificado escolar" .

Generar el formulario y completarlo con los datos solicitados por la escuela.

Subir el certificado firmado y validado por la institución educativa, ya sea desde el celular o la computadora.

El plazo para presentar el certificado vence el 31 de diciembre de cada año, pero para cobrar en marzo de 2026, el trámite debía completarse antes del 31 de diciembre de 2025. Quienes lo presenten con posterioridad no pierden el derecho al beneficio, aunque el pago se acreditará una vez aprobado el trámite, lo que puede demorar entre 60 y 90 días.

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ANSES: qué pasa si no cobré la Ayuda Escolar en marzo 2026

Si un beneficiario no recibió el pago de la Ayuda Escolar en marzo de 2026, las causas más probables son:

No se presentó el Certificado Escolar dentro del plazo establecido.

El certificado no fue validado por ANSES (puede ocurrir si falta información o la firma de la escuela).

El hijo no cumple con los requisitos de edad o escolaridad (por ejemplo, si cumplió 18 años antes de la liquidación).

En estos casos, es crucial:

Verificar el estado del trámite ingresando a Mi ANSES y revisando la sección de "Hijos".

Completar o corregir el certificado si falta información o si fue rechazado.

Presentar el certificado lo antes posible, ya que ANSES procesa los pagos en lotes y el beneficio se acreditará una vez aprobado el trámite.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra habitualmente sus asignaciones, sin necesidad de indicar otro medio de pago. Si el certificado se presentó después del 31 de diciembre de 2025, el cobro puede demorarse hasta que se valide la información, pero el derecho al beneficio no se pierde.

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La Ayuda Escolar Anual es un refuerzo económico que no se acredita de forma automática: requiere la presentación del Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos. Si el pago no llegó en marzo, lo más probable es que falte completar este requisito o que el certificado esté en proceso de validación.

Para evitar demoras, ANSES recomienda realizar el trámite con anticipación y verificar que todos los datos estén correctos. Quienes aún no lo hayan hecho pueden presentarlo durante 2026, aunque el cobro se acreditará una vez finalizado el proceso de revisión.