ANSES deposita en marzo $432.461 a estas personas

El organismo confirmó los montos actualizados de sus asignaciones, tras la última actualización por movilidad. Algunos beneficiarios pueden superar los $430.000 en marzo, según el tipo de prestación.

Los beneficiarios de asignaciones sociales reciben montos actualizados por el aumento aplicado de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el calendario de pagos de marzo de 2026 , en este mes se aplicó un aumento del 2,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales gracias a la fórmula de movilidad actual.

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Desde que entró en vigencia la fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Con este aumento, distintos beneficios del organismo registraron nuevos montos. Entre ellos se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones vinculadas al sistema de asignaciones familiares . En algunos casos, los montos que reciben los beneficiarios pueden superar los $400.000, dependiendo de cuál sea la prestación y de la situación particular de cada beneficiario.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $132.814, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461 ,

La asignación universal por hijo es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años cuando sus padres o tutores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. La persona a cargo del menor se tiene que encontrar en alguna de las siguientes situaciones:

Personas desocupadas.

Trabajadores no registrados o sin aportes.

Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el beneficio puede otorgarse sin límite de edad para el hijo o hija, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el organismo.

La madre, padre o titular a cargo tienen que ser argentinos y residir en el país. En el caso de ser extranjeros o naturalizados, deben tener como mínimo 2 años de residencia. En cuanto al hijo debe ser soltero y menor de 18 años (este límite de edad no aplica en caso de hijo con discapacidad).

oficina anses 1

Cómo tramitar la AUH hijo con discapacidad

Para acceder a la Asignación Universal por Hijo hay una serie de pasos y requisitos que deben cumplirse:

1. El titular tiene que tener actualizados sus datos personales y vínculos familiares dentro del sistema del organismo. Esta información puede verificarse ingresando a mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

2. El organismo también solicita contar con la documentación correspondiente, que incluye:

Documento Nacional de Identidad del titular y del hijo.

Certificado o partida de nacimiento del hijo.

Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.

3. Consultá tus vínculos familiares en mi ANSES > Información personal > Datos personales y familiares. Si tus vínculos no están actualizados, podés corregirlos a través del canal de Atención Virtual presentando la documentación de tu grupo familiar (partidas de nacimiento de tus hijos, certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar).

4. Una vez que los datos personales y familiares estén correctamente registrados, el organismo analiza la situación del titular. Si cumple con los requisitos establecidos y se encuentra dentro de los límites de ingresos familiares, ANSES puede comenzar a pagar automáticamente la asignación.

Discapacidad 2.jpg Nuevos programas de empleo, salud y educación para discapacitados.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El pago de las asignaciones familiares se organiza en el calendario, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Para marzo de 2026, el cronograma de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se distribuye de la siguiente manera:

0: 9 de marzo

1: 10 de marzo

2: 11 de marzo

3: 12 de marzo

4: 13 de marzo

5: 16 de marzo

6: 17 de marzo

7: 18 de marzo

8: 19 de marzo

9: 20 de marzo

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta y lugar de cobro ingresando a la plataforma mi ANSES.