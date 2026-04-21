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Especialistas advierten que no se trata de un problema de acceso sino de hábitos, percepción del riesgo y demoras arrastradas desde la pandemia.

Baja en las tasas de vacunación: reaparecen enfermedades que estaban bajo control.

Un fenómeno comienza a consolidarse tanto a nivel global como en la Argentina: la generación que atravesó la pandemia registra hoy menores niveles de vacunación. La advertencia surge en el marco de la Semana de la Inmunización y, según especialistas el problema no radica en la disponibilidad de vacunas, sino en cambios en las prioridades, los hábitos y la percepción del riesgo.

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Durante los años más críticos del COVID-19, millones de controles médicos fueron postergados o directamente suspendidos. Ese quiebre generó un retraso que, en muchos casos, aún no logró revertirse. Además, la urgencia sanitaria dejó de percibirse como tal, lo que redujo la adherencia a prácticas preventivas como la vacunación, especialmente en adolescentes y jóvenes.

El dato enciende alertas: se trata de una generación que creció con uno de los calendarios más completos de la historia. Sin embargo, hoy muestra retrocesos en coberturas clave, como las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH), la triple viral y el meningococo, lo que reabre el riesgo de brotes de enfermedades que ya estaban controladas.

vacuna covid (1).jpg Cambio de escenario en la inmunización Especialistas advierten que el ecosistema de la inmunización está cambiando. A las vacunas tradicionales del calendario se suman nuevas estrategias preventivas que amplían el alcance etario: inmunización contra el dengue, el virus sincicial respiratorio (VSR), refuerzos contra COVID-19 y esquemas específicos para adultos mayores.

Ante este panorama, desde Boreal Salud remarcan que es necesario reforzar la idea de que la vacunación no es solo una práctica infantil, sino una herramienta clave a lo largo de toda la vida.

En esa línea, el médico clínico Washington Burgos sostuvo: “La vacunación es una de las herramientas más efectivas de la salud pública, pero requiere continuidad. Cuando se interrumpe o se retrasa, el impacto no es inmediato, pero sí acumulativo. Por eso es fundamental volver a poner el tema en agenda, recuperar las coberturas y entender que hoy la prevención incluye nuevas vacunas y nuevas poblaciones objetivo”. En este contexto, la Semana de la Inmunización aparece como una oportunidad para reforzar el rol de la prevención. Recuperar esquemas atrasados, completar dosis pendientes y promover la consulta médica son acciones clave en una etapa donde el riesgo no siempre es visible, pero sí creciente.

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