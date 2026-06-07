Cómo solicitar la Pensión por Invalidez de ANSES en junio 2026: requisitos y trámite gratuito

El haber está destinado a personas con incapacidad laboral y vulnerabilidad social. La gestión puede iniciarse de forma digital.

La prestación no exige aportes previos, pero requiere cumplir condiciones médicas, económicas y de residencia establecidas por el Estado.

La Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez Laboral continúa siendo una de las prestaciones más importantes para personas que no pueden desarrollar actividades laborales por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El trámite puede iniciarse a través de los canales digitales de ANSES , aunque previamente es necesario cumplir una serie de requisitos médicos y administrativos.

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A diferencia de una jubilación tradicional, esta prestación no exige contar con aportes previsionales previos . El objetivo es brindar una cobertura económica y acceso a servicios de salud a quienes presentan una incapacidad laboral que les impide generar ingresos suficientes para sostenerse.

La prestación está destinada a personas que presentan una incapacidad laboral por razones de salud y que además atraviesan una situación de vulnerabilidad socioeconómica. El beneficio busca garantizar un ingreso mensual a quienes no pueden incorporarse al mercado laboral debido a limitaciones físicas o de salud debidamente acreditadas.

La normativa vigente establece que el solicitante debe demostrar la imposibilidad de trabajar mediante la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO), documento que constituye uno de los requisitos fundamentales para iniciar el trámite.

La evaluación no se limita únicamente a la condición médica. También se analiza la situación social y económica de la persona para determinar si corresponde el otorgamiento de la pensión.

La prestación forma parte del sistema de pensiones no contributivas administrado por el Estado, junto con otras ayudas destinadas a madres de siete hijos, adultos mayores sin cobertura previsional y personas alcanzadas por regímenes especiales.

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Requisitos clave: capacidad laboral, ingresos y residencia

El principal requisito para acceder al beneficio es acreditar una incapacidad laboral que impida desempeñar tareas remuneradas de manera normal. Para ello resulta obligatorio contar con el Certificado Médico Oficial Digital emitido por hospitales o centros de salud públicos.

Además, la Agencia Nacional de Discapacidad realiza una evaluación socioeconómica destinada a verificar la situación de vulnerabilidad del solicitante. La prestación está dirigida a quienes no cuentan con recursos suficientes para garantizar su subsistencia.

Otro punto es la residencia en Argentina. Las prestaciones no contributivas exigen mantener residencia efectiva en el país. La normativa vigente establece controles sobre permanencia y domicilio para conservar el derecho al beneficio.

También es fundamental que los datos personales y familiares se encuentren correctamente registrados en las bases de ANSES antes de iniciar la gestión. La actualización de la información puede evitar demoras durante la evaluación del expediente.

La documentación médica respaldatoria debe estar completa y actualizada para que el análisis pueda realizarse correctamente.

ANSES computadora

Paso a paso para hacer el trámite digital en ANSES sin intermediarios

El trámite es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios. El primer paso consiste en obtener el Certificado Médico Oficial Digital. Este documento debe tramitarse en un hospital público o centro de salud habilitado y constituye una condición obligatoria para avanzar con la solicitud.

Una vez obtenido el certificado, el interesado debe ingresar a Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Quienes no posean clave pueden generarla directamente desde la plataforma.

Dentro del sistema, es necesario verificar que los datos personales y las relaciones familiares estén correctamente acreditados. Posteriormente se debe ingresar a la sección “Solicitud de prestaciones”.

Ahí aparece la opción “Pensión no Contributiva por Invalidez”. El sistema guía al usuario durante cada etapa del procedimiento y permite cargar la información requerida para la evaluación.

Una vez completada la presentación, el expediente queda sujeto al análisis de los organismos competentes. Durante ese proceso pueden solicitarse documentos complementarios o verificaciones adicionales vinculadas a la situación médica y socioeconómica del solicitante.

Quienes ya iniciaron el trámite pueden consultar el estado de la gestión mediante los canales habilitados por ANSES y ANDIS. También es posible realizar distintos reclamos o seguimientos vinculados a expedientes en curso.