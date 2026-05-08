Cómo fue el recorrido de la pareja que inició el brote de hantavirus antes de abordar el crucero

Una reconstrucción del Ministerio de Salud nacional reflejó un itinerario del matrimonio neerlandés. Previo a subir en Ushuaia, la pareja llevaba cinco meses en la Argentina.

La pareja salió el 13 de marzo de la Argentina por tierra hacia Uruguay y el 27 de marzo regresaron nuevamente, entre uno de sus viajes.

El brote de hantavirus ubicado en el buque MV Hondius despertó preocupación en los últimos días y ahora se conoció cómo fue el recorrido que realizó la pareja neerlandesa que inició el contagio, previo a subir al barco.

Una reconstrucción realizada por el Ministerio de Salud nacional reflejó un itinerario que incluye viajes por países vecinos antes de embarcar en el puerto de Ushuaia el 1 de abril. La investigación forma parte de una estrategia para determinar el posible origen de los contagios , luego de detectarse ocho casos sospechosos y cinco confirmados, con tres fallecidos, según cifras actualizadas este jueves por la OMS.

El virus, que circula principalmente en roedores, puede incubarse en un plazo de entre una y ocho semanas , lo que complica la tarea de saber si los primeros casos se infectaron antes de embarcar, durante una parada en una isla o a bordo del barco.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, la pareja de Países Bajos llegó a la Argentina el 27 de noviembre del año pasado . Desde entonces, inició un recorrido de 20 días en auto dentro del país antes de cruzar a Chile el 7 de enero.

Ya en territorio chileno, continuaron por carretera por 24 días. Luego volvieron a ingresar a la Argentina por la provincia de Neuquén el 31 de enero, pero realizaron otra visita a Chile 12 días después. Más adelante, en una fecha no especificada en el comunicado, cruzaron desde Chile hacia Mendoza , desde donde emprendieron un viaje de 20 días en automóvil hasta Misiones, en el noreste argentino, fronteriza con Paraguay y Brasil.

Crucero hantavirus La pareja de Países Bajos llegó a la Argentina el 27 de noviembre del año pasado y desde entonces, inició un recorrido de 20 días en auto dentro. Swiss

El 13 de marzo salieron de la Argentina por tierra hacia Uruguay y el 27 de marzo regresaron nuevamente a Argentina para dirigirse a Ushuaia, ciudad desde la que partió el crucero el 1 de abril. El Ministerio de Salud de Argentina señaló que, hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país y remarcó que no está confirmado que el contagio haya ocurrido en el territorio nacional.

Por su parte, el gobierno de Chile indicó que la pareja no se habría infectado en territorio chileno. “Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, indicó este jueves su cartera de Salud en una declaración pública.

Hantavirus en el crucero MV Hondius: España, EEUU y Reino Unido evacuarán a sus ciudadanos el domingo

Aviones de España, Estados Unidos y Reino Unido trasladarán el próximo domingo a sus ciudadanos que permanecen a bordo del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus.

La evacuación se realizará una vez que la embarcación llegue a Tenerife y los pasajeros sean desembarcados. Así lo informó el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, tras una reunión de coordinación con autoridades del Gobierno español.

Según explicó el funcionario, ya fueron confirmados los vuelos de Estados Unidos y Reino Unido, mientras que el operativo español había sido anunciado previamente. Ahora se espera que el resto de los países involucrados definan si enviarán aeronaves para retirar a sus ciudadanos, ya que en el crucero hay pasajeros de 23 nacionalidades.