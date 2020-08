Mariela Fernández: "Fui víctima de abuso a los 10 años y no pude ponerlo en palabras"

"Yo fui víctima de abuso a mis 10 años y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras. Me daba vergüenza y mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor y es él quién pone en palabras lo que había visto, lo que estaba pasando y es ahí donde a mi me corren de ese lugar" contó Mariela a la audiencia.