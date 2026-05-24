Los dos extras que pagará ANSES en junio a las familias que cumplan con estos requisitos

Los pagos adicionales que otorga el organismo se acreditarán junto con las asignaciones habituales, sin necesidad de inscripción previa.

ANSES confirmó refuerzos automáticos para AUH y embarazadas durante junio junto con el aumento mensual por movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) habilita durante junio dos pagos adicionales, destinados principalmente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) . Los montos se acreditarán automáticamente, junto con las prestaciones habituales y apuntan a reforzar los ingresos de familias con menores a cargo.

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Durante junio también comenzará a aplicarse un nuevo incremento mensual para las asignaciones familiares y universales. La actualización será del 2,6% , porcentaje calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el INDEC.

Las prestaciones administradas por ANSES volverán a actualizarse durante junio, mediante el esquema de movilidad mensual implementado por el Gobierno nacional. Según distintas estimaciones publicadas tras conocerse el IPC de abril, el aumento será cercano del 2,6%.

Con ese ajuste, la Asignación Universal por Hijo supera los $144.900 por menor. Sin embargo, ANSES continuará reteniendo el 20% mensual hasta la presentación anual de la Libreta AUH. Por esa razón, el pago directo será menor para la mayoría de las familias. Los valores quedarán de la siguiente manera:

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también tendrá actualización durante junio y superará los $470.000 mensuales. Lla Asignación por Embarazo (AUE) tendrá un valor cercano a los $144.900 mensuales luego del incremento por movilidad.

El ajuste también impacta sobre otras prestaciones administradas por ANSES, como asignaciones familiares del sistema SUAF, Ayuda Escolar Anual y beneficios vinculados con nacimiento o adopción. En todos los casos, los pagos se acreditarán según terminación de DNI dentro del calendario habitual que ANSES difundirá oficialmente durante los próximos días.

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Extras que pueden cobrar el próximo mes

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca.jpg Complemento Leche.

El primero de los pagos adicionales que ANSES acreditará en junio. Este beneficio está destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo, desde el tercer mes de gestación.

Según los valores actualizados para junio, el monto del Complemento Leche rondará los $54.600 por hijo o embarazo alcanzado. El dinero se deposita automáticamente sin necesidad de inscripción previa. El objetivo del programa es garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales durante la primera infancia, dentro del marco del Plan 1000 Días impulsado por el Estado nacional.

Tarjeta Alimentar

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El Gobierno aplicó recientemente una actualización sobre el programa, luego de casi dos años sin modificaciones. Con los nuevos valores, las familias cobrarán durante junio:

$72.250 con un hijo

$113.299 con dos hijos

$149.425 con tres hijos o más

Los montos se acreditarán automáticamente junto con AUH o AUE para quienes cumplan los requisitos establecidos por ANSES y Capital Humano.

La combinación entre AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede elevar considerablemente los ingresos mensuales de algunos hogares. Una familia con un hijo menor de 3 años podría superar los $240.000 mensuales sumando todos los beneficios. En casos donde ANSES no aplica la retención del 20% por validaciones automáticas de controles médicos y vacunación, el monto final puede ser todavía más alto.

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche son compatibles con AUH y AUE, y que no es necesario realizar trámites adicionales para acceder a esos extras. El otorgamiento se realiza automáticamente mediante cruces de información oficiales.