Halloween: restaurantes y bares con propuestas especiales

La edición 2026 de esta festividad te espera con propuestas variadas y originales en Ciudad de Buenos Aires. De disfraces, hasta premios y tragos de autor que te esperan para experiencias únicas.

De disfraces, hasta premios y tragos de autor que te esperan para experiencias únicas.

Llega Halloween y, en una nueva edición para este 2026, el 31 de octubre te espera con propuestas variadas y originales en Ciudad de Buenos Aires . De disfraces, hasta premios y tragos de autor que te esperan para experiencias únicas.

El sábado 31 de octubre desde las 19 h, Florenzia Bar celebrará Halloween con ambientación temática y el equipo del bar disfrazado. La propuesta tendrá como eje la coctelería de autor, con creaciones servidas como pócimas a partir de la carta diseñada por la bartender Agostina Elena. Entre ellos estará Il Medioevo, inspirado en los preparados herbales, la alquimia y el imaginario de las brujas.

La receta combina grappa, manzana verde, verjus, hinojo, ajenjo y licor Strega, cuyo nombre significa «bruja» en italiano. El verjus aporta acidez, mientras que la fruta y las hierbas definen el perfil del cóctel. La actividad se realizará en este bar del Circolo Italiano, que conserva elementos de la arquitectura histórica del edificio y ofrece un marco ligado a la tradición italiana.

La propuesta tendrá como eje la coctelería de autor, con creaciones servidas como pócimas a partir de la carta diseñada por la bartender Agostina Elena.

El jueves 29 de octubre, desde las 20 h, Mixtape celebrará el Día de los Muertos con una propuesta junto a Pájaro Agave Spirits, marca de mezcal artesanal originaria de Oaxaca, México. Durante la noche, Beatriz Maida presentará los productos de la marca y el bartender Pablo Pignatta preparará cócteles con mezcal, con distintas combinaciones para explorar las posibilidades de este destilado en la coctelería.

Beatriz Maida presentará los productos de la marca y el bartender Pablo Pignatta preparará cócteles con mezcal. Prensa

La ambientación incluirá calaveras mexicanas y la carta gastronómica tendrá opciones inspiradas en la cocina de ese país. La actividad se desarrollará en el listening bar ubicado en la terraza del restaurante japonés Haiku, en Belgrano. Allí, la música ocupa un lugar central: las sesiones en vinilo y la selección musical forman parte de la identidad del espacio, que vinculará la celebración con la gastronomía, la coctelería y la cultura mexicana.

Dirección: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Premio sorpresa al mejor disfraz en Alicia y el Gato

El mundo rosa de Alicia y el Gato se transforma para celebrar Halloween, con una ambientación que incorpora guiños a la fecha y una agenda de actividades para grandes y chicos. En el restaurante temático de Caballito, el sábado 31 de octubre, los cócteles y cafés se vestirán de terror, con decoraciones alusivas a la fecha. De 16 a 18 h habrá un show de tarot y, de 16:30 a 18:30 h, un stand de glitter para completar los looks.

Los cócteles y cafés se vestirán de terror, con decoraciones alusivas a la fecha. De 16 a 18 h habrá un show de tarot y, de 16:30 a 18:30 h, un stand de glitter para completar los looks. Prensa

También se repartirán dulces entre quienes lleguen disfrazados y habrá un premio sorpresa para el atuendo más original de la jornada. La celebración se podrá acompañar con su carta all day de elaboración artesanal, que incluye pizzas de estilo napolitano, pastas caseras, sándwiches con panes de producción propia, tortas en porciones XL y café de especialidad de origen colombiano.

Dirección: Espinosa 79, Caballito.

Cócteles creados para la fecha en Bestial Fly Bar

El sábado 31 de octubre, desde las 19 h, Bestial Fly Bar organizará una noche de Halloween en su rooftop del piso 11, con ambientación temática y tres cócteles creados para la fecha por el equipo de barra, integrado por Sol Lemos, Luciana Robles y Gastón Novoa. La carta incluirá Devil’s Kiss, elaborado con licor de sambayón, ron dorado y café; Magia Negra, que combina bourbon, licor de pistacho, Angostura y esferificaciones de bourbon, y El Último Hechizo, preparado con Vecchio Amaro, bourbon, apricot brandy y piel de mandarina y limón.

La carta incluirá Devil’s Kiss, elaborado con licor de sambayón, ron dorado y café, entre otros. Prensa

Las recetas combinan distintos destilados, licores y elementos aromáticos en sintonía con la temática de la celebración. El bar está ubicado en Palermo, y cuenta con vistas panorámicas de 360 grados de Buenos Aires, que forman parte de la propuesta del espacio.

Dirección: Humboldt 2495 piso 11, Palermo.