Impactante lesión en la NBA: Jalen Williams sufrió una fractura expuesta y sus compañeros rompieron en llanto

El jugador se lesionó sobre el cierre del partido ante Los Angeles Clippers. Shai Gilgeous-Alexander rompió en llanto tras la victoria de Oklahoma City.

El basquetbolista Jalen Williams sufrió una fractura expuesta de la tibia izquierda durante el partido entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers, en una escena que conmocionó a los jugadores y al público del Paycom Center. La lesión ocurrió en el último minuto del encuentro, cuando el alero intentó volcar la pelota cerca del aro y cayó con la pierna en una posición antinatural.

La jugada se produjo cuando faltaban 1 minuto y 14 segundos para el final . Williams atacó hacia el aro en una acción en la que participaron Kris Dunn y Derrick Jones Jr., de los Clippers. Tras la caída, el personal médico ingresó rápidamente a la cancha para asistirlo, mientras los jugadores de ambos equipos se tomaban la cabeza y se cubrían el rostro ante la gravedad de la situación.

Los médicos cubrieron la zona afectada con toallas y solicitaron una férula para inmovilizar la pierna del jugador. El encuentro permaneció detenido durante aproximadamente cinco minutos, mientras los profesionales trabajaban para estabilizarlo.

Desde las tribunas, los hinchas comenzaron a corear “J-Dub” , el apodo de Williams, quien levantó ambos pulgares antes de ser retirado de la cancha en una camilla. Tras revisar la acción, los árbitros sancionaron a Kris Dunn con una falta flagrante de tipo 1 .

Las imágenes de la lesión generaron una rápida repercusión en las redes sociales. El relator Chris Fisher, de Bally Sports Oklahoma, expresó su impacto durante la transmisión: “Dios mío, es una de las peores lesiones que vi en mi vida”.

Shai Gilgeous-Alexander y el entrenador expresaron su preocupación

Oklahoma City Thunder se impuso por 108-101, pero el resultado quedó en segundo plano después de lo ocurrido con Williams. Shai Gilgeous-Alexander, compañero del jugador, no pudo contener las lágrimas durante la entrevista posterior al encuentro y destacó la fortaleza de su compañero para afrontar la recuperación.

“Él sólo ama jugar. Ama la competencia. Eso es lo que es. No tengo ninguna duda en mi mente de que volverá y será mejor de lo que era antes. Es desafortunada, su suerte hasta ahora, pero está preparado para dar la batalla. Es un guerrero”, afirmó el base.

Por su parte, el entrenador Mark Daigneault también lamentó lo sucedido y reconoció el impacto que tuvo la lesión en el vestuario: “Son situaciones muy duras, de verdad. No estamos pasando por un buen momento con las lesiones. Es duro para los muchachos. Creo que todos los equipos se solidarizan en estas situaciones”, sostuvo.

Los antecedentes físicos de Jalen Williams

El jugador, de 25 años, llegó al encuentro con un promedio de 16,5 puntos, seis rebotes y 2,5 asistencias por partido. Además, registraba un 38,7% de acierto en tiros de campo y un 37,5% en triples.

La nueva lesión se suma a una temporada 2025-2026 complicada desde lo físico. Williams disputó apenas 33 partidos de la fase regular y cinco de los playoffs, luego de atravesar problemas en la muñeca derecha, por la que debió ser operado, y lesiones musculares en ambas piernas vinculadas a los isquiotibiales.