Cahn aseguró que la situación actual de casos es "más tranquilizadora"

Pese a estos datos informados en el reporte diario del Ministerio de Salud, aseguró que los indicadores deben ser evaluados "de manera dinámica" ya que pueden esperarse variaciones importantes.

"Si hay un crecimiento más rápido podremos llegar a una saturación de las camas de terapia. Hay que explicar por qué es importante que eso no pase: si se satura va a haber gente que necesite una cama con oxígeno y no la va a tener, o un respirador y no lo va a tener. En donde sucedió eso, aumentó mucho el número de muertos sustancialmente", puntualizó.

Por tal motivo, el infectólogo criticó duramente la realización de fiestas clandestinas y reuniones sociales que, a su entender, están entre los escenarios que más posibilitan la difusión del virus.

"Si nos juntamos 15 o 20 personas en una casa, ni que decir en una fiesta electrónica, se reúnen las tres condiciones que favorecen la transmisión del virus: la cercanía, la intensidad y el tiempo", aseveró, y añadió, en contacto con radio Continental, que: "Basta con que haya una persona asintomática para que eso termine en un supercontagio".

La saturación del sistema de salud que remarca Cahn es una de las preocupaciones que mantiene en alerta a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires debido a que tanto clínicas privadas como del ámbito estatal se encuentra próximas a esa situación.

"Hay un 60% de ocupación de camas de terapia intensiva donde tenemos público y privado", expresó el jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, en diálogo con El Destape.