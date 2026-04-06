Tiroteo en una escuela en Santa Fe: detuvieron a un sospechoso por encubrir el crimen + Seguir en









La Secretaría de Gestión Institucional, Virginia Couddanes, indicó que este lunes el arresto se concretó tras un operativo de vigilancia en distintas viviendas. Ahora, las autoridades investigan la posible existencia de una red internacional vinculada al ataque.

Tiroteo en una escuela en Santa Fe: detuvieron a un sospechoso por encubrir el crimen.

Un menor de 16 años fue detenido acusado de encubrir el crimen escolar de Ian Cabrera, el alumno asesinado en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal. En paralelo, las autoridades investigan la posible existencia de una red internacional vinculada al ataque.

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La Secretaría de Gestión Institucional, Virginia Couddanes, indicó este lunes que el arresto se concretó tras un operativo de vigilancia en distintas viviendas. Según remarcó la funcionaria, el procedimiento se efectuó sobre la ruta 11, donde oficiales de la Policía de Investigaciones provincial, junto a la Policía Federal y unidades especiales, detuvieron al implicado a la altura de la ciudad de Nelson.

Según la funcionaria, el joven habría tenido conocimiento previo del ataque, en el que también resultaron heridos otros ocho estudiantes. En este sentido, durante una conferencia de prensa brindada en la Sala Auditorio de la sede de gobierno santafesino, Couddanes reveló que se trabaja sobre la hipótesis de una presunta red internacional que estaría detrás de la logística de estos ataques escolares: "Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe".

Por el momento, el autor del hecho permanece alojado en un instituto de menores hasta alguna modificación de la Justicia. El viernes se realizó en los Tribunales de Santa Fe la audiencia de atribución de cargos en el caso caratulado como homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.

tiroteo santa fe, san cristobal Por el momento, el autor del hecho permanece alojado en un instituto de menores hasta alguna modificación de la Justicia. Cómo sigue la causa y cuál será el futuro del agresor menor de edad La causa por el tiroteo en la Escuela Nº40 de San Cristóbal avanza con nuevas pruebas y líneas de investigación, pero la Justicia confirmó que el adolescente acusado no podrá ser juzgado debido a que aún no rige la nueva ley penal juvenil, lo que lo deja en condición de no punible.

En los primeros momentos, los investigadores analizaron la posibilidad de que el ataque estuviera vinculado a situaciones de bullying dentro del colegio. Sin embargo, con el avance de la causa surgieron otros elementos. Además, sostienen que existen indicios de planificación y que el caso “está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares”. Pese a la gravedad del hecho, el joven no podrá ser imputado ni juzgado. El artículo 52 de la Ley 27.801 establece que su aplicación comenzará 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, plazo que todavía no se cumplió. Si bien el menor no puede ser juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, el abogado del padre del agresor, Néstor Oroño, explicó que en junio de 2025 se aprobó en Santa Fe un nuevo Código Procesal Penal Juvenil que permite la intervención judicial aun cuando no haya responsabilidad penal. En ese marco, indicó que el adolescente podría ser alojado en una institución de régimen cerrado o semiabierto. Además, confirmó que fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde otro abogado de su equipo tomó contacto con él y ratificó tanto la existencia del tratamiento psicológico como la presencia de conflictos intrafamiliares.

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