Digitalización de la VTV: en qué consiste la nueva etapa en la gestión vehicular

Conocé el sistema, que saldría a la luz en junio de 2026, para disponer de la información de tu auto en cualquier dispositivo móvil.

El nuevo modelo busca ordenar la información y reducir irregularidades en todo el país.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) inicia una etapa con cambios en su funcionamiento con la idea de poder establecer parámetros unificados para la seguridad vial. El sistema incorpora herramientas digitales y nuevos controles , con el objetivo de ordenar el seguimiento de cada unidad en circulación y mantener el carácter obligatorio en todo el país bajo regulaciones provinciales.

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El Gobierno nacional junto a las jurisdicciones locales impulsa esta actualización bajo un nuevo esquema, que suma beneficios económicos con descuentos del 50% para grupos específicos , lo que impacta en el costo del trámite. La medida también apunta a mejorar el cumplimiento de las verificaciones y evitar confusiones entre cada distrito.

El procedimiento conserva los controles técnicos habituales, con una revisión integral del vehículo. La inspección evalúa frenos, suspensión, dirección y sistema de escape , con foco en seguridad y emisiones. El resultado queda registrado en el sistema digital.

La nueva etapa del sistema incorpora una transformación en el registro de datos. Los certificados digitales comenzarán a emitirse desde junio de 2026 , con implementación progresiva en todo el país. El formato incluye códigos QR, que permiten validar autenticidad en tiempo real.

El Ministerio de Transporte impulsa la integración entre jurisdicciones, con el objetivo de unificar bases de datos y mejorar el control sobre los vehículos , con acceso online para autoridades y usuarios. Buenos Aires y CABA aparecen como las primeras regiones en adoptar esta modalidad (dado que actualmente cuentan con parámetros y registros diferenciados).

El proceso digital modifica la gestión del trámite. El conductor debe solicitar turno online y realizar el pago electrónico, lo que elimina instancias presenciales previas. La única instancia que exige la presentación de documentación obligatoria es el mismo día de la inspección.

El sistema suma validaciones automáticas para vehículos con GNC, ya que la base de datos se conecta con ENARGAS para verificar la vigencia de obleas y revisiones. De esta manera, evita inconsistencias en la información. Este control forma parte del nuevo esquema de trazabilidad.

La digitalización también impacta en los controles en la vía pública. Las autoridades pueden acceder a los resultados de las inspecciones en tiempo real, lo que agiliza la fiscalización. Es decir, que el registro online permitiría un seguimiento completo del estado del vehículo. El sistema guarda fallas técnicas, niveles de emisiones y resultados de cada inspección, con acceso para que el titular corrobore si la revisión resulta aprobada, condicional o rechazada.

VTV.jpg TV Pública

Dónde hacer la VTV y requisitos

La verificación se realiza en centros habilitados en cada provincia. Cada jurisdicción mantiene su propio esquema de vencimientos según la patente, lo que define el mes correspondiente para cada vehículo. El calendario se distribuye durante todo el año.

El trámite en la Ciudad de Buenos Aires se gestiona de forma online. El sistema exige turno previo y pago electrónico, sin instancias presenciales previas. El día de la inspección requiere documentación obligatoria.

El listado de requisitos incluye documentación básica:

El conductor debe presentar cédula verde o azul, DNI y comprobante de pago , junto con el turno asignado.

Los vehículos con GNC deben presentar oblea vigente y prueba hidráulica del cilindro cada cinco años, sin excepción.

El sistema presenta diferencias entre provincias, situación que lleva a algunas jurisdicciones a no reconocer certificados emitidos en otros distritos, lo que obliga a verificar la validez interjurisdiccional antes de realizar el trámite.

Los organismos oficiales publican listados de plantas habilitadas. Realizar el trámite en centros no autorizados genera demoras en la aprobación de la circulación además de consecuencias negativas tales cómo: