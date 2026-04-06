Procesaron al empresario Marcelo Porcel, acusado de haber abusado sexualmente de los compañeros de su hijo + Seguir en









El acusado fue considerado autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado contra diez menores de 13 años, además de por producir pornografía infantil. Pese a esto, continuará en libertad, aunque con fuertes restricciones.

Procesaron al empresario Marcelo Porcel, acusado de haber abusado sexualmente de los compañeros de su hijo. Newsweek

La Justicia procesó este lunes al empresario Marcelo Porcel, acusado por abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de material de contenido sexual. La medida fue dictada por el juez Carlos Bruniard tras más de un año y medio de investigación y una decena de denuncias de excompañeros de sus hijos.

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Según la resolución, el acusado fue considerado autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, cometido de forma reiterada contra al menos diez menores de 13 años, en un contexto de guarda ya que los menores estaban en su casa al ser compañeros de alguno de sus hijos.

A esa figura se le suma, en concurso ideal, el delito de corrupción de menores, también en múltiples oportunidades, y en uno de los casos, la producción de representaciones sexuales de un menor de edad, a partir de material hallado en su celular.

marcelo-porcel-abuso-sexual-denuncia Porcel fue considerado autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, cometido de forma reiterada contra al menos diez menores de 13 años. Pese al procesamiento, Porcel continuará en libertad, aunque con fuertes restricciones: no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, deberá entregar su pasaporte y tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, bajo apercibimiento de detención. Además, se mantiene la prohibición de contacto con las víctimas, sus familias y testigos, y una restricción de acercamiento en un radio de 300 metros. También se le trabó un embargo hasta cubrir la suma de $111.564.950.

De acuerdo a la investigación, los abusos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y se basa en las denuncias de alumnos del Colegio Palermo Viejo y los testimonios de al menos diez menores que declararon en Cámara Gesell. Las víctimas, según la causa, serían compañeros de los hijos de Porcel en el colegio, a quienes habría extorsionado con regalos y dinero por su silencio.

El modus operandi de Marcelo Porcel Los relatos describen un patrón reiterado: encuentros organizados en el domicilio de Porcel en la torre Le Parc, en otro departamento cercano y en su oficina en Retiro. Según las declaraciones, allí se ofrecían bebidas alcohólicas y se incentivaba su consumo mediante dinero o premios, en dinámicas como “competencias de resistencia”. De acuerdo con el expediente, el imputado habría utilizado incentivos económicos como transferencias a billeteras virtuales, regalos y dinero en efectivo para generar situaciones de exposición y silencio. Algunos testimonios mencionan propuestas como correr desnudos o en ropa interior a cambio de dinero, así como episodios de contacto físico bajo la excusa de “masajes”. Además, las pericias sobre el celular de Porcel resultaron clave: los investigadores hallaron imágenes y grabaciones de contenido sexual, entre ellas registros obtenidos con una cámara oculta en el baño de su domicilio. Para la Justicia, este material configura una de las formas de producción de contenido que promueve o facilita la explotación sexual infantil.

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