ANSES deposita en abril 2026 $374.255 a este grupo de personas + Seguir en









El organismo actualizó montos este mes con aumento y bono. Conocé quiénes cobran más de $370.000.

El refuerzo de $70.000 eleva ingresos de pensiones y jubilaciones en el cuarto mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de jubilaciones y pensiones para abril de 2026, con un aumento del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad basada en la inflación. A este incremento se suma un bono de $70.000, que influye directamente en los ingresos finales de distintos beneficiarios. La medida impacta en millones de beneficiarios en todo el país y forma parte de la política de actualización mensual de ingresos que aplica ANSES, desde 2024.

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Dentro de este esquema, uno de los grupos que recibe un monto destacado es el de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en abril alcanza un ingreso total de $374.255. Este valor surge de la suma del haber actualizado, más el refuerzo extraordinario otorgado por el Gobierno.

ANSES-plata-04.jpg Monto de la PUAM En abril de 2026, la PUAM se ubica en $304.255,44 sin bono. Con el adicional de $70.000, el monto total a cobrar asciende a $374.255,44. Este beneficio está destinado a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, por lo que su valor se actualiza automáticamente con cada aumento.

El refuerzo económico aplicado en abril permite compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo y mejorar el ingreso mensual de este grupo. Los titulares de PUAM pueden acceder a cobertura de salud a través de PAMI y a otros beneficios complementarios dentro del sistema previsional.

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos Monto de las otras pensiones en abril Además de la PUAM, ANSES actualizó el resto de las pensiones no contributivas (PNC), que también reciben el aumento del 2,9% y el bono adicional. Los valores para abril quedan de la siguiente manera:

Las pensiones por invalidez y por vejez alcanzan los $266.223,52, y con el bono de $70.000 llegan a un total de $336.223,52.

Para la pensión para madres de siete hijos, el haber asciende a $380.319,31, lo que eleva el ingreso total a $450.319,31 con el refuerzo incluido. Estos montos reflejan la actualización mensual que aplica ANSES en función del índice de precios, junto con medidas adicionales para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Cabe destacar que en algunos casos, estos beneficiarios también pueden acceder a programas complementarios, como la Tarjeta Alimentar, dependiendo de su situación familiar. auh anses.webp Cuándo cobro las pensiones de ANSES en abril 2026 El calendario de pagos de ANSES para pensiones no contributivas en abril de 2026 ya fue confirmado y se organiza según la terminación del DNI del titular. Los documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 10 de abril.

Los DNI finalizados en 2 y 3 cobran el 13 de abril.

Los terminados en 4 y 5 perciben el pago el 14 de abril.

Mientras que los DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9 cobran el 15 de abril. Para percibir el haber sin inconvenientes, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y bancarios en el sistema. También es importante respetar las fechas asignadas según DNI, ya que los pagos se acreditan de forma automática en las cuentas informadas por cada beneficiario. En caso de dudas o consultas, se puede acceder al calendario completo a través de los canales oficiales del organismo. Si bien esta medida representa un alivio para sectores que dependen exclusivamente de estos ingresos, especialistas señalan que el impacto real dependerá de la evolución de la inflación en los próximos meses. No obstante, el esquema de bonos continúa siendo una herramienta central para complementar los haberes, especialmente en un contexto de ajuste económico.

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