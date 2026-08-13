ANSES: se confirmaron los aumentos de septiembre 2026 + Agregar ámbito en









El dato de inflación de julio marca un nuevo incremento en los haberes de millones de argentinos. Conocé cuál es el porcentaje.

El INDEC confirmó que la inflación de julio fue del 2,1%, porcentaje que se traslada a los haberes. ANSES

Todos los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tienen confirmado el aumento que recibirán en septiembre. El INDEC informó que la inflación de julio fue de 2,1%, porcentaje que se traslada a los haberes de millones de personas durante el noveno mes del año.

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La actualización corresponde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. Gracias a ese mecanismo, el dato de julio impacta directamente sobre los pagos de septiembre.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo de los jubilados de ANSES? El haber mínimo jubilatorio pasará de $419.775,93 a $428.591,22, después de aplicar el 2,1% correspondiente al IPC de julio. Para quienes además reciben el refuerzo extraordinario completo de $70.000, el ingreso mensual llega a $498.591,27. El bono no forma parte del haber previsional: se trata de un adicional, que se mantiene separado del monto determinado por la fórmula de movilidad.

En el otro extremo de la escala previsional, la jubilación máxima también atraviesa el mismo ajuste. El haber máximo llegará a $2.884.013,07 en septiembre, sin considerar bonos adicionales.

El nuevo monto de las asignaciones familiares con el aumento El aumento del 2,1% no se limita a las jubilaciones. La actualización también alcanza a las asignaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) va a pasar a ser de $154.015,81 por cada hijo. El mismo valor corresponde a la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el nuevo importe será de $501.488. Para las familias que reciben la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF, el monto correspondiente al primer rango de ingresos llega a $77.017,09. También se actualiza la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, que pasa a $250.755 para el primer rango. El valor de las pensiones en septiembre, tras el ajuste por inflación Las pensiones también tendrán una actualización del 2,1%, porque forman parte del conjunto de prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, sube hasta $336.512,88. Con el bono de $70.000, el total alcanza los $406.512,88. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el haber llega a $294.448,77. Con el refuerzo, el monto total será de $364.448,77. Por otro lado, la Pensión para Madres de 7 Hijos pasa a valer $420.641,11, y si consideramos el bono, $490.641,11. El porcentaje del 2,1% se aplica sobre la prestación previsional, mientras que el bono constituye un adicional independiente y no modifica la base sobre la que se calculan los futuros aumentos. El nuevo cuadro de valores empieza a regir en septiembre y se aplica de manera automática sobre las prestaciones alcanzadas. El calendario de pagos previsto por ANSES contempla que los depósitos de jubilaciones y pensiones empiecen durante la primera parte del mes, de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular, como es usual.