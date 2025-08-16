Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: lo que tenés que saber si vas a cobrar tus haberes por primera vez







Consejos y sugerencias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe para todos aquellos que se inician en el régimen previsional.

Lo que hay que saber si sos jubilado o pensionado de Santa Fe.

En el territorio de Santa Fe, el organismo previsional de la provincia es la Caja de Jubilaciones y Pensiones. La mayor parte de los jubilados y pensionados son beneficiarios de esa caja, siempre y cuando hayan aportado ahí los servicios en sus años trabajados, o al menos la mayoría de ellos.

En caso de haber aportado a otras cajas previsionales, como puede ser el ANSES o las de otras provincias, es necesario realizar el trámite de reconocimiento de servicios. No obstante, para quienes están en condiciones de recibir la jubilación, el organismo dio algunos consejos y sugerencias.

Jubilados Santa Fe Aspectos a tener en cuenta si cobrás tu primera jubilación en Santa Fe. Jubilados y pensionados de Santa Fe: cómo cobrar los haberes por primera vez Desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, aconsejaron a quienes cobran sus haberes por primera vez que revisen su correo electrónico, porque ahí van a recibir la resolución y el carnet de jubilado/pensionado. También es importante, si no se recibió el correo electrónico, revisar la casilla de Spam y no deseados.

En este medio recibirán el cronograma de pagos apenas esté disponible, y con éste podrán chequear, junto a su número de DNI, el día que les toca cobrar los haberes.

El valor actual de la jubilación mínima En la provincia de Santa Fe, mes a mes, las jubilaciones están aumentando de forma constante. Esto también incide en todos aquellos que deben pagar el aporte solidario por la ley N° 14283 artículo 2. Al estar establecido que quienes perciben un monto equivalente a tres jubilaciones mínimas deben pagar este aporte, el aumento de la mínima también corre ese margen.

En la actualidad, la jubilación mínima en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe es de $480.480 mensuales.