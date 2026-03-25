Calendario de feriados 2026: después de Pascua, llega otro fin de semana largo que te puede sorprender + Seguir en









Después del descanso de Semana Santa, llega un día libre extra solo para unos pocos afortunados de la provincia de Buenos Aires.

Después de Semana Santa, llega un feriado sorpresa para varios bonaerenses. Imagen: Freepik

Las fechas importantes, que generan feriados o días no laborables, son las más esperadas del calendario. Cada una de ellas se vuelve una gran oportunidad para organizar viajes o escapadas y cortar un poco con la rutina. Por eso, cualquier modificación o novedad es fundamental.

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La buena noticia llega en abril 2026, ya que justo después del receso por Semana Santa, hay otra fecha libre que no todos tienen en cuenta. Va a ser una jornada especial que, en ciertos puntos del país, le dará un descanso extendido a miles de bonaerenses.

Descanso de Feriado En abril 2026, dos localidades gozarán de un feriado extra justo después de Semana Santa. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 7 de abril de 2026 El martes 7 de abril de 2026 va a ser un día especial en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Especialmente en el partido de Avellaneda, que va a tener una jornada no laborable por un motivo histórico.

La fecha es especial porque recuerda la fundación del distrito, que tuvo lugar en 1852. Cada año, este aniversario se incluye dentro del calendario local y alcanza tanto a instituciones públicas como a gran parte del ámbito educativo y administrativo.

Es importante recalcar que este tipo de feriados no rige a nivel nacional. Su aplicación depende específicamente de cada municipio, por ende, solo impacta en quienes residen o trabajan en esa zona. En 2026, al caer un martes, se abre la posibilidad de que, quienes puedan pedirse el lunes previo, logren hacer una escapada para desconectarse.

Otro punto a tener en cuenta es que no es el único caso, ya que hay otra localidad que también celebra una fecha similar. Gardey, dentro del partido de Tandil, también celebra su aniversario fundacional el 7 de abril. Fin de semana largo feriados Freepik El 7 de abril será un día no laborable para algunos afortunados. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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