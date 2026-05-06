Cuándo cae el feriado por el 25 de mayo en 2026: ¿Nuevo fin de semana largo?

Llega una nueva fecha patria y con ella la posibilidad de un nuevo descanso extendido.

El 25 de mayo se suma a la lista de feriados que generan un fin de semana largo.

Entre las fechas que generan más expectativa para tomar un descanso de la rutina diaria de los argentinos aparece el 25 de mayo , una de las conmemoraciones más importantes del país que otorga una jornada de feriado .

En ese marco, crece la consulta sobre si habrá o no un fin de semana largo vinculado a esta fecha. La respuesta depende de cómo caiga el día en el almanaque, además de lo que establece la legislación vigente sobre feriados inamovibles.

Para quienes siguen de cerca cada oportunidad de descanso es importante saber que el 25 de mayo cae lunes , lo que configura un escenario favorable para quienes quieren organizar una escapada o simplemente descansar.

El 25 de mayo recuerda la Revolución de Mayo de 1810 , un punto de quiebre en la historia argentina. Ese día se conformó el Primer Gobierno Patrio tras la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, en un proceso que marcó el inicio del camino hacia la independencia.

Se trata de un feriado nacional inamovible, lo que significa que no puede trasladarse a otro día con fines turísticos. A diferencia de otras fechas que se ajustan para generar fines de semana largos, este se mantiene fijo en el calendario.

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Esa característica le da un peso simbólico especial, pero también condiciona la posibilidad de acomodarlo según convenga. Sin embargo, cuando cae pegado al fin de semana, como en 2026, el efecto práctico es el mismo, ya que deja un descanso extendido sin necesidad de decretos adicionales.

Además del acto institucional y los tradicionales eventos escolares y oficiales, es una jornada donde se reactivan costumbres como el locro, el chocolate caliente y los encuentros familiares. Una mezcla de historia y cotidianeidad que se repite año a año.

Calendario nacional de feriados 2026

Feriados inamovibles

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables