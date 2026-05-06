Entre las fechas que generan más expectativa para tomar un descanso de la rutina diaria de los argentinos aparece el 25 de mayo, una de las conmemoraciones más importantes del país que otorga una jornada de feriado.
Cuándo cae el feriado por el 25 de mayo en 2026: ¿Nuevo fin de semana largo?
Llega una nueva fecha patria y con ella la posibilidad de un nuevo descanso extendido.
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En ese marco, crece la consulta sobre si habrá o no un fin de semana largo vinculado a esta fecha. La respuesta depende de cómo caiga el día en el almanaque, además de lo que establece la legislación vigente sobre feriados inamovibles.
Para quienes siguen de cerca cada oportunidad de descanso es importante saber que el 25 de mayo cae lunes, lo que configura un escenario favorable para quienes quieren organizar una escapada o simplemente descansar.
Por qué es feriado el 25 de mayo
El 25 de mayo recuerda la Revolución de Mayo de 1810, un punto de quiebre en la historia argentina. Ese día se conformó el Primer Gobierno Patrio tras la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, en un proceso que marcó el inicio del camino hacia la independencia.
Se trata de un feriado nacional inamovible, lo que significa que no puede trasladarse a otro día con fines turísticos. A diferencia de otras fechas que se ajustan para generar fines de semana largos, este se mantiene fijo en el calendario.
Esa característica le da un peso simbólico especial, pero también condiciona la posibilidad de acomodarlo según convenga. Sin embargo, cuando cae pegado al fin de semana, como en 2026, el efecto práctico es el mismo, ya que deja un descanso extendido sin necesidad de decretos adicionales.
Además del acto institucional y los tradicionales eventos escolares y oficiales, es una jornada donde se reactivan costumbres como el locro, el chocolate caliente y los encuentros familiares. Una mezcla de historia y cotidianeidad que se repite año a año.
Calendario nacional de feriados 2026
Feriados inamovibles
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
- Temas
- Feriados
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