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4 de mayo 2026 - 12:32

Nuevo feriado el viernes 8 de mayo: ¿quiénes tendrán un fin de semana largo de 3 días?

El asueto alcanza a la administración pública y a las escuelas, mientras que en el sector privado la adhesión es opcional y depende de cada empleador.

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El siguiente feriado nacional es el lunes 25 de mayo. 

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El calendario suma un descanso que pocos tenían en el radar: el viernes 8 de mayo será feriado en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

Este tipo de jornadas no laborables, vinculadas a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, modifican la dinámica habitual de cada distrito. Se paraliza la actividad en el sector público, no hay clases y los comercios adaptan sus horarios, mientras que muchos aprovechan la fecha para organizar escapadas.

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¿Por qué es feriado el viernes 8 de mayo y a quiénes alcanza?

El feriado del viernes 8 de mayo se debe a celebraciones locales, principalmente vinculadas a aniversarios fundacionales y festividades patronales en distintas localidades bonaerenses. Entre ellas, se destaca la conmemoración a la Virgen de Luján.

Su historia se remonta a 1630, cuando una caravana trasladaba dos imágenes religiosas desde Brasil hacia Santiago del Estero. Luego de tres días de viaje, al llegar a la zona del río Luján, en el paraje de Zelaya, una de las carretas se detuvo sin razón y no pudo continuar su camino.

Según la tradición, el vehículo solo logró avanzar cuando retiraron uno de los cajones: el de la Inmaculada Concepción. Este episodio fue interpretado como una señal de que la Virgen quería permanecer en ese lugar.

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Con el tiempo, se levantó una pequeña ermita y, años más tarde, se construyó la actual Basílica de Luján, que hoy es uno de los centros de peregrinación más importantes de América Latina. Cada año, miles de fieles llegan hasta allí para agradecer o cumplir promesas.

El 8 de mayo se conmemora la coronación pontificia de la Virgen en 1887. Este reconocimiento oficial por parte de la Iglesia Católica consolidó su figura como patrona de la Argentina, además de ser considerada protectora de los caminos, los ferrocarriles y de la Policía Federal.

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Imagen de la Virgen, en la basílica de Luján.

Imagen de la Virgen, en la basílica de Luján.

Lista de localidades bonaerenses que tendrán asueto el 8 de mayo

El feriado del 8 de mayo impacta en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas, se encuentan:

  • 12 de Octubre (partido de 9 de Julio)
  • Fortín Acha (Leandro N. Alem)
  • Luján
  • Martínez de Hoz (Lincoln)
  • Morea (9 de Julio)
  • Partido de La Costa
  • Piedritas (General Villegas)
  • Rancagua (Pergamino)
  • Tordillo
  • Marisol (Coronel Dorrego)
  • Nicanor Olivera – Estación La Dulce (Necochea)
  • Tres Lomas

En varias de estas ciudades, especialmente en cabeceras como Luján o el Partido de La Costa, la jornada suele estar acompañada por actividades culturales, religiosas y eventos que convocan tanto a residentes como a turistas.

¿Cómo funcionarán el sector público y privado durante el feriado?

A diferencia de los feriados nacionales, la jornada no alcanza a todo el país, sino que se aplica únicamente en determinados municipios de la provincia de Buenos Aires. En estos distritos, hay asueto para el sector público, lo que implica la suspensión de actividades en organismos estatales, escuelas y dependencias administrativas.

Para los trabajadores del ámbito privado, en cambio, la adhesión es optativa y queda bajo el criterio de cada empleador, quien decide si otorga el día libre o mantiene la actividad habitual.

Próximos feriados nacionales 2026: ¿cuándo es el siguiente fin de semana largo en toda Argentina?

El siguiente fin de semana largo confirmado a nivel nacional en 2026 será el del lunes 25 de mayo, fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo. Al tratarse de un feriado inamovible, el descanso se extiende automáticamente al fin de semana (sábado 23 y domingo 24), conformando tres días de descanso consecutivos.

Luego, el calendario de 2026 continua de la siguiente manera:

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo

  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables

  • Lunes 23 de marzo

  • Viernes 10 de julio

  • Lunes 7 de diciembre

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