Fin de semana largo en Buenos Aires: el sorpresivo feriado de mayo que extenderá tu descanso

A pesar de no ser muy conocida, esta fecha modifica la rutina en varias localidades y permite hacer una escapada a mitad de mes.

El calendario de feriados suele incluir algunas fechas sorpresa que no figuran entre los días más conocidos. Más allá de los más populares a nivel nacional, existen unas jornadas especiales que impactan en las rutinas laborales de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires .

En esa zona, algunas celebraciones locales generan pausas necesarias en la actividad que pueden convertirse en oportunidades para cortar un poco con el estrés diario y descansar. Este tipo de jornadas, aunque no todos las tienen en cuenta, influyen en la dinámica de cada distrito.

El viernes 15 de mayo de 2026 va a ser un día muy especial en varias localidades bonaerenses por su historia y sus tradiciones. Por ejemplo, en el partido de Chacabuco se conmemora la festividad patronal en honor a San Isidro Labrador , una celebración muy importante en la comunidad.

Durante esa jornada, el municipio organiza actividades que incluyen ceremonias religiosas , encuentros vecinales y hasta se organizan propuestas culturales . Este tipo de eventos forman parte de la identidad local y año tras año convocan a vecinos de todas las edades.

Al mismo tiempo, la fecha también es significativa en Casey, donde se recuerda el aniversario fundacional. Ahí mismo, la conmemoración gira en torno al origen del pueblo y suele incluir actos oficiales, celebraciones comunitarias y se arreglan espacios de reunión entre los vecinos.

Esto no termina acá, ya que otra localidad que se suma es Bayauca, que también celebra su festividad patronal en esa misma fecha. Estos días funcionan como asuetos administrativos, lo que implica que las dependencias públicas municipales no abren, al igual que las escuelas y las sucursales del Banco Provincia suelen adherirse a la medida.

Como el 15 de mayo cae un viernes, su impacto puede generar un fin de semana largo para quienes viven o trabajan en estas localidades, perfecto para hacer una escapada, organizar un encuentro con esos familiares a los que no se puede ver seguido o simplemente para descansar un poco más.

Calendario feriado Hay tres localidades que gozarán de un feriado exclusivo. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables